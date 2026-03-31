Paris (ots) -Bull gab den Abschluss der Übernahme von 100 Prozent des Unternehmenskapitals durch den Staat von der Atos-Gruppe bekannt. Die bereits im Juli 2025 mit der Atos-Gruppe vereinbarte Transaktion mit einem Unternehmenswert von bis zu 404 Millionen Euro stellt einen bedeutenden Schritt für die französische und europäische technologische Souveränität dar, insbesondere in den Bereichen High-Performance-Computing, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologien.Bull ist eine traditionsreiche Marke der IT-Branche und spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Produktion von Supercomputern, Hochleistungs- und Enterprise-Servern sowie Softwarelösungen und KI-Anwendungen - bis hin zu Innovationen im Quantencomputing. Mit seiner langjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit betreibt das Unternehmen zudem Europas einzige Supercomputerfabrik im französischen Angers. Die dort gefertigten Systeme erfüllen höchste Anforderungen aus Verteidigung, Industrie und Forschung und sind zugleich unverzichtbar für das Training und den Einsatz moderner KI-Modelle. Besonders hervorzuheben sind ihre hohe Rechenleistung und Energieeffizienz - zwei Schlüsselfaktoren für den Betrieb großer KI-Anwendungen.Die Übernahme ist Teil einer ambitionierten Entwicklung im Bereich High-Performance-Computing in Europa und insbesondere in Frankreich. Sie erfolgt im Kontext der erfolgreichen Inbetriebnahme des Exascale-Supercomputers JUPITER in Jülich, Deutschland, im Rahmen des europäischen EuroHPC-Programms, wodurch Frankreich und Europa an die Spitze von Forschung und Innovation rücken. Gleichzeitig begleitet sie den Start des Baus von Alice Recoque, dem nächsten französischen Supercomputer, der die nationalen Fähigkeiten in Simulation, Künstlicher Intelligenz und Massendatenverarbeitung stärken und damit zur technologischen Souveränität beitragen wird.Pressekontakt:R. Rahninfo@ruess-group.com089-20 06 55 60Original-Content von: Bull, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182283/6247552