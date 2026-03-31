© Foto: wO-ChatGPT - wO-ChatGPTExperten warnen: Die Zerstörung der Energie-Infrastruktur im Nahen Osten trifft die USA härter als gedacht. Selbst die eigene Ölproduktion bietet keinen Schutz. Die Treibstoffpreise explodieren.In der Theorie klang alles so sicher: Da die USA mittlerweile einer der weltweit größten Ölproduzenten sind, wähnten sich viele in der US-Regierung in Sicherheit vor den Folgen steigender Energiepreise. Auch zahlreiche Volkswirte glaubten, dass sich die weltgrößte Volkswirtschaft von den globalen Turbulenzen im Nahen Osten abkoppeln könne. Doch stattdessen ist der durchschnittliche Benzinpreis in den USA Anfang der Woche über die Marke von 4 US-Dollar je Gallone (3,8 Liter) hochgeschnellt, ein Plus …Den vollständigen Artikel lesen
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