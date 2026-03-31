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WKN: A40H84 | ISIN: LU2859870326 | Ticker-Symbol: B1GR
Stuttgart
31.03.26 | 20:46
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Branche
Maschinenbau
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Dow Jones News
31.03.2026 19:51 Uhr
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PTA-Adhoc: BigRep SE: Vorstand beschließt weitere Personalanpassungen bei der BigRep GmbH

DJ PTA-Adhoc: BigRep SE: Vorstand beschließt weitere Personalanpassungen bei der BigRep GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Angespannte wirtschaftliche Situation

BigRep SE: Vorstand beschließt weitere Personalanpassungen bei der BigRep GmbH

Luxemburg/Berlin (pta000/31.03.2026/19:17 UTC+2)

31. März 2026 - Der Vorstand der BigRep SE (ISIN: LU2859870326) ("Gesellschaft") hat eine Anpassung der personellen Ressourcen der operativ tätigen Tochtergesellschaft BigRep GmbH beschlossen. Die Maßnahme erfolgt angesichts eines auch im ersten Quartal 2026 weiterhin angespannten Marktumfelds und den in Folge des Iran-Kriegs wieder gestiegenen Unsicherheiten für die weitere Geschäftsentwicklung der Gesellschaft. Im Gesamtkontext der bereits 2025 eingeleiteten Restrukturierung der BigRep GmbH werden daher nun die Bereiche technische Entwicklung, Materials, Digitalisierung, Marketing sowie Dokumentation signifikant reduziert oder mit anderen Bereichen zusammengelegt. Durch diese Prozessoptimierung und den Wegfall von Hierarchieebenen werden die Personalkosten weiter reduziert und tragen damit zur Sicherung des operativen Betriebs der BigRep GmbH bei.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BigRep SE 
           9, rue de Bitbourg 
           1273 Luxembourg 
           Luxemburg 
Ansprechpartner:   Claudius Krause 
Tel.:         +49 611 205855 -28 
E-Mail:        bigrep@cometis.de 
Website:       www.bigrep.com 
ISIN(s):       LU2859870326 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774977420706 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 13:17 ET (17:17 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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