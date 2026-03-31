DJ PTA-Adhoc: BigRep SE: Vorstand beschließt weitere Personalanpassungen bei der BigRep GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Angespannte wirtschaftliche Situation

BigRep SE: Vorstand beschließt weitere Personalanpassungen bei der BigRep GmbH

Luxemburg/Berlin (pta000/31.03.2026/19:17 UTC+2)

31. März 2026 - Der Vorstand der BigRep SE (ISIN: LU2859870326) ("Gesellschaft") hat eine Anpassung der personellen Ressourcen der operativ tätigen Tochtergesellschaft BigRep GmbH beschlossen. Die Maßnahme erfolgt angesichts eines auch im ersten Quartal 2026 weiterhin angespannten Marktumfelds und den in Folge des Iran-Kriegs wieder gestiegenen Unsicherheiten für die weitere Geschäftsentwicklung der Gesellschaft. Im Gesamtkontext der bereits 2025 eingeleiteten Restrukturierung der BigRep GmbH werden daher nun die Bereiche technische Entwicklung, Materials, Digitalisierung, Marketing sowie Dokumentation signifikant reduziert oder mit anderen Bereichen zusammengelegt. Durch diese Prozessoptimierung und den Wegfall von Hierarchieebenen werden die Personalkosten weiter reduziert und tragen damit zur Sicherung des operativen Betriebs der BigRep GmbH bei.

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Aussender: BigRep SE 9, rue de Bitbourg 1273 Luxembourg Luxemburg Ansprechpartner: Claudius Krause Tel.: +49 611 205855 -28 E-Mail: bigrep@cometis.de Website: www.bigrep.com ISIN(s): LU2859870326 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Stuttgart

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March 31, 2026 13:17 ET (17:17 GMT)