© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EDer KI-Automatisierungsspezialist UiPath bietet nach einer Korrektur seiner Anteile in den vergangenen Wochen ein aussichtsreiches Setup für einen Einstieg. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - UiPath Der Abverkauf in der KI- und Software-Branche wurde in den vergangenen Wochen noch durch den Iran-Krieg verstärkt. Vor allem infrastrukturabhängige KI-Werte sind unter Druck geraten, da durch die stark gestiegenen Energiekosten einerseits der Auf- und Ausbau von Rechenzentren, andererseits aber auch der Betrieb erheblich mehr kosten. Dadurch stellt sich die ohnehin offene Profitabilitätsfrage noch dringender, was die Unternehmensbewertungen belastet. Für Software-Aktien ohne hohe …Den vollständigen Artikel lesen
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