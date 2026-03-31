In den USA suchen Anleger heute einen versöhnlichen Monatsausklang. Das gilt jedoch nicht für alle Werte. Die Aktie von Constellation Energy wird übermäßig abgestraft. Schuld ist nicht nur der jüngste Ausblick der Firma.Die Aktie von Constellation Energy notiert derzeit mehr als sieben Prozent tiefer, nachdem das Unternehmen bei einem erwarteten Investor-Update keine neuen Deals zur Stromversorgung von Rechenzentren bekannt gab. Zudem lag der Ausblick für den Gewinn im Jahr 2026 im Mittel unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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