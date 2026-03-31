Ehemaliger Amazon Robotics-Manager übernimmt die Leitung der globalen Produktionsstrategie im Zuge der Unternehmenserweiterung

HOUSTON, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Persona AI, ein aufstrebender Anbieter im Bereich der verkörperten KI, gab heute die Ernennung von Brian Davis zum Head of Global Manufacturing bekannt. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Persona hinsichtlich der Ausweitung der kommerziellen Produktion, da das Unternehmen eine Fertigungsinfrastruktur plant, um humanoide Roboter weltweit in Werften, Stahlwerken und der Energieinfrastruktur auf den Markt zu bringen.

Davis ist eine erfahrene Führungskraft im operativen Bereich mit über 30 Jahren Erfahrung in der Transformation globaler Betriebsabläufe für einige der größten Unternehmen der Branche. Vor seiner Tätigkeit als Head of Global Manufacturing bei Persona leitete Davis operative Teams sowohl bei Amazon Robotics als auch bei Dell Technologies (ehemals EMC). Während seiner Zeit bei Amazon Robotics und Dell verzeichneten beide Unternehmen innerhalb von vier Jahren eine 25-fache Steigerung des Produktionsvolumens, wobei Davis die Bereiche Fertigung, Lieferkette, Logistik, Qualität und Immobilien leitete.

Davis übernimmt diese Rolle zu einem Zeitpunkt, an dem Industrieunternehmen vor einer dringlichen und immer größer werdenden Herausforderung stehen: einem strukturellen Mangel an Kapazitäten für Schweißarbeiten, Fertigung und schwere Wartungsarbeiten in dynamischen Umgebungen - genau jene hochwertigen, risikoreichen Aufgaben, bei denen humanoide Roboter den größten Nutzen erzielen können. Seine Einstellung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Persona sich darauf vorbereitet, eine wachsende Nachfrage zu bedienen, nachdem Vereinbarungen mit HD Hyundai und der POSCO Group zur Weiterentwicklung humanoider Roboter in Werften und der Stahlproduktion sowie ein Pilotprogramm mit dem US-amerikanischen Bundesstaat Louisiana geschlossen wurden.

"Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um unsere Produktionskapazitäten zu steigern, während wir die Lücke zwischen dem, was im Labor möglich ist, und dem, was echten kommerziellen Wert schafft, rasch schließen", so Brian Davis, Head of Global Manufacturing bei Persona AI. "Die Entwicklung von humanoiden Robotern in Industriequalität und einer in der Produktion einsetzbaren KI ist nur ein Teil des Puzzles. Die Serienfertigung von humanoiden Robotern erfordert ein systematisches Lieferkettenmanagement, strenge Qualitätskontrollen und die Entwicklung eines klaren Leitfadens für eine sichere Massenproduktion. Genau das ist meine Aufgabe hier."

"Wir arbeiten daran, bei Persona humanoide Roboter für den Einsatz in einigen der härtesten industriellen Umgebungen zu entwickeln. Nun braucht es jemanden, der Roboter bereits von der Prototypenphase bis zur Serienproduktion begleitet und die Fertigungsstruktur aufgebaut hat, um diese aufrechtzuerhalten", erklärt Nicolaus Radford, CEO und Mitbegründer von Persona AI. "Brians nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der raschen Skalierung der Produktion ist genau die Erfahrung, die in dieser Phase gefragt ist."

Über Persona AI:

Persona AI, Inc., ein wegweisendes Robotikunternehmen mit Hauptsitz in Houston, Texas, ist führend in der Entwicklung intelligenter humanoider Roboter, die speziell für eine Vielzahl industrieller Anwendungen konzipiert sind. Das 2024 gegründete Unternehmen greift auf ein umfassendes Know-how zurück, das auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung anspruchsvoller Robotiklösungen für herausfordernde Einsatzumgebungen wie die Raumfahrt und Tiefseeerkundung basiert. Diese einzigartige Expertise ermöglicht es dem Unternehmen, reale Herausforderungen im Arbeitsumfeld mit innovativen und robusten Lösungen anzugehen.

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