Das von der EU finanzierte Projekt bringt politische Entscheidungsträger, die Industrie und Städte zusammen, um zu erörtern, wie Lösungen für die Kreislaufwirtschaft über Pilotprojekte hinaus skaliert werden können.

Das von der EU finanzierte TREASoURcE-Projekt wird seine wichtigsten Ergebnisse und politischen Botschaften auf der Abschlusskonferenz am 14. April 2026 in Brüssel vorstellen und dabei politische Entscheidungsträger, Vertreter der Industrie, Forscher, Städte und Akteure der Zivilgesellschaft aus ganz Europa zusammenbringen. Die ganztägige Konferenz konzentriert sich darauf, wie Lösungen der Kreislaufwirtschaft den Sprung von Pilotprojekten zur breiteren Umsetzung schaffen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260331018160/de/

Join us in Brussels for the TREASoURcE Final Conference on circular solutions.

Über einen Zeitraum von vier Jahren hat TREASoURcE skalierbare Kreislaufwirtschaftslösungen in drei Wertschöpfungsketten entwickelt und getestet: Kunststoffe, Batterien sowie biobasierte Neben- und Abfallströme

Von Demonstrationen zum Einsatz: Europas Herausforderung der Skalierung angehen

Die Abschlusskonferenz befasst sich mit einer der zentralen Herausforderungen des europäischen Übergangs zur Kreislaufwirtschaft: Wie kann man über erfolgreiche lokale Demonstrationen hinaus zu einer breiteren Marktakzeptanz und politischer Integration gelangen? Durch Plenardiskussionen und Expertenrunden beleuchtet die Veranstaltung die Voraussetzungen, die zur Unterstützung dieses Wandels erforderlich sind, darunter regulatorische Rahmenbedingungen, digitale Lösungen, Marktreife, Einbindung von Interessengruppen, Finanzierungsmodelle und sektorübergreifende Zusammenarbeit.

Das Programm umfasst Plenardiskussionen zu den Rahmenbedingungen für Kreislaufwirtschaftslösungen und zur Einbindung von Interessengruppen, gefolgt von drei parallelen Sitzungen zu Kunststoffen, Batterien sowie biobasierten Neben- und Abfallströmen, in denen konkrete Demonstrationen, wirtschaftliche Bewertungen und politische Erkenntnisse vorgestellt werden.

Beitrag zu den Zielen der Kreislaufwirtschaft in Europa

Die Konferenz richtet sich an politische Entscheidungsträger auf EU-Ebene, nationale und regionale Behörden, Vertreter der Industrie, Forscher, CCRI-Projekte und Organisationen der Zivilgesellschaft. Das Programm spiegelt die vielfältigen Rollen wider, die diese Akteure bei der Beschleunigung des Übergangs Europas zur Kreislaufwirtschaft spielen.

TREASoURcE ist Teil der Initiative "Circular Cities and Regions" (CCRI) der EU und unterstützt den EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft sowie den Europäischen Grünen Deal. Indem Städte und Regionen in den Mittelpunkt der Demonstrationsaktivitäten gestellt werden, hat das Projekt Erkenntnisse darüber gewonnen, wie Kreislauflösungen unter realen Bedingungen entwickelt, getestet und verfeinert werden können.

Die Ergebnisse der Konferenz unterstützen politische Entscheidungsträger, Behörden und Akteure aus der Industrie dabei, eine kreislauforientiertere und widerstandsfähigere europäische Wirtschaft voranzutreiben.

Über TREASoURcE

TREASoURcE ist ein von der EU finanziertes Forschungs- und Innovationsprojekt, das Kreislauflösungen für Kunststoffe, Batterien sowie biobasierte Neben- und Abfallströme entwickelt und demonstriert. Dabei arbeitet es mit Städten, Regionen, der Industrie und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um diese Lösungen europaweit zu skalieren und zu replizieren.

Das vollständige Programm finden Sie auf der Veranstaltungsseite: https://treasource.eu/treasource-final-conference-14-04-2026/

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Ugur Kaya, VTT Technical Research Centre of Finland

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Tran Ngo, VTT Technical Research Centre of Finland

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