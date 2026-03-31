© Foto: Vitalii - Adobe StockBarclays empfiehlt defensive Aktien mit stabilen Dividenden, um geopolitische und technologische Risiken abzufedern.Investoren sollten laut Barclays defensive Aktien ins Auge fassen, um ihr Portfolio gegen die aktuelle Marktturbulenz abzusichern, wie CNBC berichtet. Analyst Andrew Ferremi stellte in einer Mitteilung fest: "Die globalen Märkte sind in eine Phase eingetreten, in der geopolitische Risiken und strukturelle Umbrüche keine vereinzelten Schocks mehr sind, sondern beständige Merkmale der Investitionslandschaft." Die Börsen gaben letzte Woche erneut nach. Der Dow Jones Industrial Average fiel mehr als zehn Prozent von seinem jüngsten Hoch und trat damit in den Korrekturbereich ein. …Den vollständigen Artikel lesen
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