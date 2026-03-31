Allshares, eine globale Plattform für Aktien- und Beteiligungsmanagement, gab heute die Übernahme von Amalia bekannt. Das in Frankreich ansässige Unternehmen ist auf Software für Provisions- und Vertriebsleistungsmanagement spezialisiert. Die Übernahme stärkt die Plattform von Allshares und ergänzt sie um eine ausgereifte, regelbasierte Engine, die das durchgängige Angebot im Bereich des Beteiligungsmanagements erweitert und verbessert.

Amalia wurde 2020 gegründet und ist konsequent technologieorientiert aufgebaut. Die Software basiert auf einer leistungsstarken Regel-Engine, die eine intuitive Gestaltung von Vergütungsmodellen ermöglicht. Unternehmen erhalten so die Flexibilität, Incentive-Strukturen in einer echten Self-Service-Umgebung zu modellieren. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für ein Incentive-Management in großem Maßstab.

Amalia unterstützt mehr als 40 Unternehmen, unter anderem Nespresso, TheFork und Rakuten, und liefert Echtzeit-Einblicke in Leistungs- und Incentive-Daten, wodurch Unternehmen komplexe Vergütungsprogramme effizienter und mit mehr Kontrolle verwalten können.

"Von Anfang an lag unser Schwerpunkt darauf, Klarheit in die leistungsorientierte Vergütung zu bringen", so Guillaume de Boisséson, CEO bei Amalia. "Durch den Zusammenschluss mit Allshares können wir diesen Ansatz auf Aktienbeteiligungen und langfristige Incentives auf globaler Ebene ausweiten."

Mit der Übernahme reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach einheitlichen Plattformen, die Gestaltung, Umsetzung und Steuerung von Incentives in einem einheitlichen System ermöglichen.

"Wir entwickeln eine Plattform, die die Gestaltung und Umsetzung von Aktienvergütungsprogrammen miteinander verbindet", erläutert Fabio Ronga, CEO bei Allshares. "Die Technologie und das Team von Amalia verbessern unsere Fähigkeit, komplexe Pläne zu modellieren und diese nahtlos in operative Umgebungen zu überführen."

Mit der Integration von Amalia erweitert Allshares seine durchgängige Beteiligungsplattform. Sie befähigt Unternehmen, komplexe Beteiligungsstrukturen intuitiv und mit mehr Klarheit und Transparenz zu verwalten. Gleichzeitig vereinfacht sie die Verwaltung und liefert Einblicke in Echtzeit mithilfe einer skalierbaren Infrastruktur, intelligenter Workflows und Self-Service-Funktionen.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben und stehen unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen.

Über Allshares

Allshares ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Beteiligungsmanagement und bietet eine ganzheitliche Lösung für die Gestaltung, Verwaltung und Kommunikation von Aktienvergütungsprogrammen. Allshares genießt das Vertrauen von weltweit mehr als 1.000 Unternehmen und stellt die notwendige Infrastruktur bereit, um Mitarbeiterbeteiligungsprogramme für Unternehmen in jeder Entwicklungsphase nahtlos zu skalieren vom Start-up bis zum börsennotierten Unternehmen. Damit hilft Allshares seinen Kunden, effektive und nachhaltige Beteiligungsstrategien zu entwickeln, die ihren Geschäftserfolg fördern, die Mitarbeiterbindung stärken und letztlich eine Kultur der Teilhabe schaffen. Weitere Informationen unter www.allshares.com.

Über Amalia

Amalia unterstützt Unternehmen dabei, Vertriebsprovisionen zu einem Wachstumsmotor zu machen. Die Plattform wurde für moderne Unternehmen konzipiert und verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern hilft Unternehmen auch, ihre Vertriebsleistung durch transparente, skalierbare und datengestützte Incentive-Strukturen zu steigern. Durch die Zentralisierung und Automatisierung von Vergütungsprozessen sorgt Amalia für Transparenz in Echtzeit und befähigt Teams in den Bereichen Vertrieb, Finanzen und operatives Geschäft, Incentives auf die Unternehmensziele abzustimmen und das Umsatzwachstum zu beschleunigen. Weitere Informationen unter www.amalia.io.

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft im Softwarebereich, die seit ihrer Gründung rund 1,7 Milliarden Euro an Kapital eingeworben hat. Das Unternehmen stellt Wachstumskapital und operative Unterstützung bereit, um marktführende Softwareunternehmen aufzubauen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal Investments, einer weltweit führenden Investmentplattform mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 19 Milliarden Euro. Von GrowthCap wurde Bregal Milestone als eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften des Jahres 2025 ausgezeichnet. Weitere Informationen sind unter www.bregalmilestone.com verfügbar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260330277464/de/

Contacts:

Für Allshares

Tanya Jansen

Chief Marketing Officer

tanya.jansen@allshares.com



Für Bregal Milestone

Siqi Wu

Marketing and Communications Manager

siqi.wu@bregal.com