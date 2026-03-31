© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireFannie und Freddie sind nach Bill Ackmans Aussagen explodiert. Michael Burry nennt die Chance zwar selten - warnt aber vor kurzfristiger Überhitzung.Die Aktien von Fannie Mae und Freddie Mac haben eine spektakuläre Rallye hingelegt - und gleichzeitig neue Zweifel ausgelöst. Auslöser waren Aussagen von Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman und Starinvestor Michael Burry, die das Interesse an den beiden Hypothekenriesen schlagartig befeuerten. Ackman bezeichnete die Titel als "lächerlich billig" und erklärte: "Sie könnten sich verzehnfachen, und das könnte bald passieren." Burry schloss sich an und betonte, er könne "gar nicht genug betonen, wie selten das in diesem Markt ist". Die Reaktion ließ …Den vollständigen Artikel lesen
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