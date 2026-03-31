Die Snap-Aktie hat sich 2026 bisher in etwa halbiert. Doch heute gibt es ein zweistelliges Kursplus bei der arg gebeutelten Aktie. Das hat auch einen handfesten Grund. Doch ob es sich nun wirklich um die lange erhoffte Trendwende handelt, steht weiter in den Sternen.Die Snap-Aktie legte heute rund 13 Prozent zu, nachdem der Einstieg eines aktivistischen Investors bekannt wurde. Irenic Capital Management verwaltet 2,5 Milliarden Dollar und hält etwa 2,5 Prozent der A-Aktien von Snap. In einem Brief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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