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Dow Jones News
31.03.2026 21:03 Uhr
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Medienmitteilung: Generalversammlung genehmigt alle Anträge - Markus Schürch zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt

DJ Medienmitteilung: Generalversammlung genehmigt alle Anträge - Markus Schürch zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt 

Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende 
Medienmitteilung: Generalversammlung genehmigt alle Anträge - Markus Schürch zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats 
gewählt 
2026-03-31 / 20:30 CET/CEST 
 
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Medienmitteilung 
 
Generalversammlung genehmigt alle Anträge - Markus Schürch zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt 
 
Luzern, 31. März 2026 - Die Mobimo Holding AG führte heute ihre 26. ordentliche Generalversammlung im Kultur- und 
Kongresszentrum Luzern (KKL) durch. Insgesamt waren 66,72% des eingetragenen, stimmberechtigten Aktienkapitals vor Ort 
bzw. durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin repräsentiert. Sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats an die 
Generalversammlung wurde zugestimmt. 
 
Dr. Markus Schürch wurde als Mitglied des Verwaltungsrats bestätigt und gleichzeitig als neuer Präsident gewählt. Er 
folgt auf Peter Schaub, der sich nach 18 Jahren erfolgreichen Wirkens im Verwaltungsrat und seit 2019 als dessen 
Präsident nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Markus Schürch meint: «Ich freue mich über meine Wahl zum Präsidenten des 
Verwaltungsrats und weiss das von den Aktionärinnen und Aktionären ausgesprochene Vertrauen sehr zu schätzen. Es ist 
mir eine Ehre, in dieser neuen Rolle die Erfolgsgeschichte von Mobimo weiterschreiben zu dürfen. Meinem Vorgänger Peter 
Schaub möchte ich im Namen des ganzen Verwaltungsrats herzlich für sein wertvolles, ausserordentliches Engagement und 
die langjährige Verbundenheit mit Mobimo danken.» 
 
Alle weiteren zur Wiederwahl angetretenen Mitglieder des Verwaltungsrats (Lukas Brosi, Sabrina Contratto, Bernadette 
Koch, Stéphane Maye, Dr. Martha Scheiber) wurden ebenfalls in ihrem Amt bestätigt. Neu ist Sophie Dubuis in den 
Verwaltungsrat gewählt worden. Sophie Dubuis ist selbstständige Unternehmensberaterin und unabhängige Verwaltungsrätin 
mehrerer namhafter Unternehmen in der Westschweiz. 
 
Die beantragte Ausschüttung von CHF 10.25 pro Namenaktie wurde bestätigt. Diese setzt sich aus einer Bardividende von 
CHF 5.15 pro Aktie vor Abzug der Verrechnungssteuer sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung von CHF 5.10 pro 
Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen zusammen. Die Ausschüttung in der Höhe von CHF 8.45 netto (gerundet) wird 
pro dividendenberechtigte Namenaktie am 8. April 2026 erfolgen. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Kontakt für Analysten und Investoren: 
Stefan Feller, 
Head Investor Relations 
ir@mobimo.ch 
+41 44 397 11 97 
Kontakt für Medien: 
Anthony Welbergen, 
Head Corporate Communication 
medien@mobimo.ch 
+41 44 397 11 86  
 
Über Mobimo: 
 
Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4,2 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG ( 
www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und 
Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen 
Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung 
zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres 
Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch 
Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 180 Mitarbeitende. 
 
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Ende der Medienmitteilungen 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
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2301838 2026-03-31 CET/CEST

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2301838&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

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March 31, 2026 14:30 ET (18:30 GMT)

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