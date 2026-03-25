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Medienmitteilung Mobimo: Wangen-Brüttisellen sagt Ja zum Projekt Torfmatt



25.03.2026 / 17:40 CET/CEST





Medienmitteilung Wangen-Brüttisellen sagt Ja zum Projekt Torfmatt Wangen-Brüttisellen/Luzern, 25. März 2026 - Meilenstein für das Projekt Torfmatt. Die Gemeindeversammlung Wangen-Brüttisellen hat Mobimos privaten Gestaltungsplan Torfmatt am 18. März 2026 praktisch einstimmig angenommen. Mit diesem positiven Bescheid kann das Projekt für das gemischt genutzte Quartier nun weiter ausgearbeitet werden. Das Quartier Torfmatt entsteht auf dem ehemaligen ERNI-Areal, zwischen dem Dorfzentrum von Brüttisellen und dem Bahnhof Dietlikon im Kanton Zürich. Mobimo hat das inmitten eines grossen Entwicklungsgebiets gelegene Grundstück im Jahr 2021 gekauft. Mit dem Projekt Torfmatt wird die heute grösstenteils brachliegende, rund 16 000 m2 grosse Industriefläche in ein lebendiges Quartier mit einem vielseitigen Mix aus Wohnen sowie Gewerbe-, Büro- und Verkaufsflächen überführt. Geplant sind insgesamt rund 300 Wohnungen von 1.5 bis 5.5 Zimmern. Zudem sollen rund 5 000 m2 neue Gewerbeflächen entstehen. Lebendiges Quartier mit qualitätsvoller Architektur Die acht Gebäudekörper des Torfmatt Quartiers bilden ein durchlässiges Ensemble. Insbesondere die Ausformulierung der Dachform - eine Neuinterpretation der Steildachtypologie - ist charakteristisch für die Architektur. Im Inneren des Areals entsteht ein vielfältiger, naturnaher Grünbereich mit hoher Aufenthaltsqualität und verschiedensten Nutzungen. Damit kehrt Leben in das Quartier ein, von dem die ganze Umgebung profitiert. Das Projekt Torfmatt stammt vom renommierten Architektur- und Stadtplanungsbüro KCAP zusammen mit den Zürcher Landschaftsarchitekten des Studios Vulkan und unter Mitarbeit von weiteren Fachplanern. Das Duo ging 2023 als Sieger aus einem Studienauftrag mit vier Planungsteams hervor und hat sich davor bereits in Mobimos Aeschbachquartier in Aarau bewährt. Etappenweise Realisierung Das Quartier Torfmatt wird in drei Etappen realisiert. Die erste Etappe umfasst die ersten sechs Gebäude und damit den grössten Teil des Areals. Deren Baustart ist nach heutigem Planungsstand für Herbst 2028 vorgesehen und die Fertigstellung im Frühling 2031. Die weiteren Etappen folgen danach. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt für Analysten und Investoren:

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Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 4,2 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG ( www.mobimo.ch ) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 180 Mitarbeitende.



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