© Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/AP/dpaDie Aktie von Intesa Sanpaolo hat seit Jahresbeginn deutlich underperformt - doch Goldman Sachs sieht genau darin eine Einstiegschance. Was steckt hinter dem Hochstufungsvotum der US-Bank?Rund sieben Prozentpunkte hat Italiens größte Bank Intesa Sanpaolo seit Jahresbeginn gegenüber dem breiten europäischen Bankensektor verloren - und genau das macht die Aktie nach Einschätzung von Goldman Sachs jetzt interessant. Die US-Investmentbank stuft den Mailänder Titel von Neutral auf Kaufen hoch und sieht Kurspotenzial von gut einem Drittel gegenüber dem aktuellen Niveau von rund fünf Euro. Hintergrund des Kursrückgangs ist vor allem die Zinswende: Sinkende Leitzinsen haben 2025 den Zinsüberschuss …Den vollständigen Artikel lesen
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