Die neue KI-Plattform versetzt auch Non-Tech-Teams in die Lage, nicht nur Prototypen, sondern voll funktionsfähige, sichere Anwendungen für reale Geschäftsprozesse zu entwickeln

Softr hat sich heute zu einer KI-nativen Plattform weiterentwickelt und läutet damit das Ende der Ära der KI-Prototypen sowie den Aufbruch in eine neue Ära ein, in der Non-Tech-Teams mit Hilfe von KI produktionsreife Unternehmenssoftware entwickeln, verwalten und warten können ohne auch nur eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Mit der Einführung seines neuen AI Co-Builder versetzt Softr Teams in die Lage, Tabellenkalkulationen und manuelle Workflows durch sichere, voll funktionsfähige Business-Anwendungen zu ersetzen, einschließlich interner Tools, Kundenportale, Partnerplattformen und Betriebssysteme. Dazu müssen sie einfach nur beschreiben, was sie benötigen.

Dieser Meilenstein markiert eine bedeutende Weiterentwicklung für Softr, einem Unternehmen, das sich in den letzten fünf Jahren zu einem führenden Anbieter im Bereich der No-Code-Software entwickelt hat. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2020 ist Softr stetig gewachsen und unterstützt mittlerweile mehr als 1 Million Entwickler sowie 7.000 Unternehmen, darunter Netflix, Google, Stripe, UPS und Clay.

Die neue Plattform von Softr wurde entwickelt, um die Lücke zwischen KI-generierten Prototypen und Software zu schließen, die tatsächlich Geschäftsabläufe ausführen kann. Viele KI-App-Entwickler versprechen zwar sofort einsatzbereite Software auf Basis eines einzigen Promts, doch der Output beschränkt sich auf oberflächliche Lösungen und die Nutzer müssen den Code verwalten, Fehler beheben und Arbeitsabläufe von Grund auf neu aufbauen. Business-Software hingegen läuft auf realen Daten, ist mit internen Systemen verbunden und unterstützt die Nutzer in Echtzeit mit definierten Rollen und Berechtigungen sie muss zu 100 Prozent der Zeit zuverlässig funktionieren. Wenn KI-Entwickler diese Anforderungen nicht erfüllen oder sich auf Prototypen beschränken, kann das nur ein Entwickler in Ordnung bringen. Und das bedeutet monatelange Arbeit und Kosten in Höhe von Hunderttausenden von Dollar, um eine Software zu erhalten, die eigentlich vom ersten Tag an einsatzbereit sein sollte. Softr schließt diese Lücke.

Mit der neuen KI-nativen Plattform von Softr können Unternehmen innerhalb weniger Minuten den Schritt von fragmentierten Tools zu voll funktionsfähigen Softwaresystemen vollziehen die darauf ausgelegt sind, sicher mit Live-Daten zu arbeiten, sich in die interne Infrastruktur zu integrieren und vom ersten Tag an strukturierten Zugriff sowie Governance zu gewährleisten.

"KI hat zum ersten Mal für Millionen von Menschen die Idee, "ich kann selbst etwas entwickeln" zum Mainstream werden lassen doch die meisten KI-App-Entwickler bleiben bei der beeindruckenden Demo-Phase stehen", so Mariam Hakobyan, Mitbegründerin und CEO von Softr. "Wir haben Softr entwickelt, um die schwierigsten Aspekte der Softwareentwicklung zu meistern. Jede Business-App, vom internen HR-Portal bis hinzum Kunden-Tool, arbeitet mit echten Daten, Nutzern, Berechtigungen und Sicherheitsvorkehrungen. Sie muss jederzeit zuverlässig funktionieren. Unser Ziel bestand schon immer darin, Non-Tech-Teams die Möglichkeit zu bieten, die von ihnen benötigten individuellen Lösungen zu entwickeln, ohne auf Entwickler angewiesen zu sein. Mit dieser Weiterentwicklung wird diese Vision nun Wirklichkeit: Software, die Menschen bei der Entwicklung und dem Betrieb der geschäftskritischen Software unterstützt, die ihre Geschäftsabläufe antreibt."

Mithilfe des AI Co-Builder von Softr können Nutzer die von ihnen benötigte Software in einfachen Worten beschreiben. Die Plattform generiert dann ein vollständig integriertes System einschließlich der Datenbasis, der Benutzeroberfläche, der Zugriffsrechte und der Geschäftslogik -, das direkt verbunden und sofort für echte Nutzer einsatzbereit ist. Kernfunktionen wie Authentifizierung, Benutzerrollen, Zugriffsrechte und Hosting sind von Anfang an integriert, was eine separate Konfiguration oder Verwaltung durch die Teams überflüssig macht.

Die Plattform von Softr wurde für Business-Software entwickelt, die Teams und Kunden tagtäglich benötigen. Jede Anwendung ist:

Vom ersten Tag an sicher und voll funktionsfähig , inklusive integrierter Authentifizierung und Berechtigungsverwaltung

, inklusive integrierter Authentifizierung und Berechtigungsverwaltung Durch eine visuelle, benutzerfreundliche Datenbank gestützt , die den Nutzern die volle Kontrolle über ihre Daten bietet

, die den Nutzern die volle Kontrolle über ihre Daten bietet Auf benutzerdefinierten Workflows und Integrationen aufgebaut , sodass eine nahtlose Zusammenarbeit der Systeme über verschiedene Tools hinweg gewährleistet ist

, sodass eine nahtlose Zusammenarbeit der Systeme über verschiedene Tools hinweg gewährleistet ist Einfach zu warten und weiterzuentwickeln, ohne dass Code oder wiederholte Prompts erforderlich sind

Teams nutzen Softr, um wichtige Workflows wie Kundenportale, CRM-Systeme, Unternehmensintranets und Betriebssysteme in den unterschiedlichsten Branchen zu unterstützen. Jetzt kombiniert das Unternehmen diese erfolgreiche Grundlage mit KI, um seine Mission voranzutreiben: Milliarden von Business-Anwendern in die Lage zu versetzen, produktionsreife Software zu entwickeln, auf die sie sich vom ersten Tag an verlassen können.

"Die Zukunft von Software wird nicht geschrieben sie wird erschaffen", fügte Hakobyan hinzu. "Die nächste Generation von Software wird vom Jedermann entwickelt werden, und das nicht, weil wir den Code simplifiziert haben. Wir haben vielmehr den Entwurfsprozess vereinfacht, wodurch die Entwicklung komplexer Lösungen zum Kinderspiel wird."

Über Softr

Softr ist die KI-native Plattform zur Entwicklung der Software, auf der Ihr Unternehmen läuft Portale, interne Tools und Betriebssysteme -, ganz ohne Code oder Entwickler. Beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen, und die KI erstellt die Datenbasis, die App und die Business-Logik bereits verbunden, sicher und bereit für echte Nutzer. Über 1 Million Unternehmen, angefangen bei Start-ups bis hin zu Großkonzernen wie Netflix, Google, Stripe, UPS und Clay, nutzen Apps von Softr für ihre Geschäftsabläufe. Besuchen Sie softr.io, um mehr zu erfahren.

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