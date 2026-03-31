BOSTON, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , ein führender Anbieter von Technologien für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum (IP), gab heute bekannt, dass Premier Tech , ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Gartenbau, Landwirtschaft, Verpackungsanlagen und -technologien, Abwasseraufbereitungssysteme, digitale Lösungen und Biowissenschaften, die RightHub-Plattform von Anaqua ausgewählt hat, um seine IP-Managementprozesse zu transformieren, die Effizienz zu steigern und seine IP-Strategie zukunftssicher auszurichten. RightHub von Anaqua ist das erste KI-native IP-Managementsystem für den gesamten Lebenszyklus, das mit KI-gestützten Tools für generative und prädiktive IP-Workflows entwickelt wurde.

Um sein IP-Management weiterzuentwickeln, suchte das IP-Team von Premier Tech nach einer modernen Lösung als natürliche Weiterentwicklung seines selbst entwickelten Systems, die eine proaktivere und effizientere Verwaltung eines wachsenden globalen IP-Portfolios ermöglicht. Da Innovation das Herzstück von Premier Tech bildet, möchte das Unternehmen diese mit einer IP-Management-Lösung effektiv schützen und verwalten, die es Premier Tech ermöglicht, sich auf das zu konzentrieren, was es am besten kann.

Laut Premier Tech zeichnet sich RightHub von Anaqua durch seine moderne Architektur, seine Kollaborationsfunktionen und seine fortschrittlichen Automatisierungsmöglichkeiten aus. Diese ermöglichen es dem Team von Premier Tech, Arbeitsabläufe zu optimieren, das Datenmanagement zu verbessern und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, bei gleichzeitiger Reduzierung von Aufgaben mit geringem Mehrwert und repetitiven Tätigkeiten. Die Lösung steht im Einklang mit dem Bekenntnis von Premier Tech zu Effizienz und Agilität in einem schnelllebigen, technologiegetriebenen Umfeld.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Premier Tech - einem Unternehmen, das unsere Leidenschaft für Innovation teilt", so Justin Crotty, CEO von Anaqua. "Durch den Einsatz von RightHub von Anaqua, der ersten KI-nativen IP-Management-Plattform, wird Premier Tech nicht nur seine IP-Abläufe optimieren, sondern auch seine Fähigkeit stärken, Innovationen weltweit zu schützen und zu skalieren."

Über Premier Tech

Bei Premier Tech geht es uns darum, etwas zu bewegen, indem wir Menschen und Technologien miteinander verbinden - seit über 100 Jahren. Premier Tech ist in den Bereichen Gartenbau, Landwirtschaft, Verpackungsanlagen und -technologien, Abwasseraufbereitungssysteme, digitale Lösungen und Biowissenschaften tätig. Unsere Services tragen dazu bei, Ernteerträge sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen und Tieren zu verbessern, Wasserressourcen zu schützen und die Produktivität in der Fertigung zu steigern. Premier Tech erzielt einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Dollar, getragen von rund 6000 Mitarbeitern in 31 Ländern.

Weitere Informationen über Premier Tech erhalten Sie unter www.premiertech.com .