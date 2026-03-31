Mit einem neuen digitalen Energie- und Sanierungsrechner baut das Immobilienmaklerunternehmen VON POLL IMMOBILIEN sein Serviceangebot aus. Eigentümer und Kaufinteressenten sollen damit frühzeitig Transparenz über Energieeffizienz und Sanierungsbedarf ihrer Immobilie erhalten. Das Thema Energieeffizienz bestimmt zunehmend Marktwert, Nachfrage und Vermarktungschancen von Immobilien. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat VON POLL IMMOBILIEN sein Serviceportfolio nun um einen digitalen Energie- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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