Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges im Nahen Osten hat den US-Aktienmarkt am Dienstag beflügelt. Die wichtigsten Indizes zogen deutlich an. Große Bewegung gab es im Pharma- und Biotechnologiesektor, wo sich mehrere Übernahmen andeuten.Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe. Irans ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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