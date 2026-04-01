ExaGrid in 11 Kategorien für die jährlichen Branchenauszeichnungen nominiert

ExaGrid, der weltweit größte unabhängige Anbieter von mehrstufigen Backup-Speicher-Lösungen mit den umfassendsten Sicherheitsfunktionen und KI-gestütztem Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, gab heute bekannt, dass seine Lösungen in 11 Kategorien für die jährlichen Network Computing Awards nominiert sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260331435618/de/

ExaGrid ist einer der Finalisten in den folgenden Kategorien:

Data Protection Product of the Year

The Return On Investment Award

Air Gapped Ransomware Recovery Product of the Year

Storage Product of the Year

Hardware Product of the Year

The Customer Service Award

Enterprise Product of the Year

New Product of the Year

Product of the Year

Company of the Year

Darüber hinaus ist ExaGrid für die Auszeichnung "Bench Tested Product of the Year" nominiert. Zu diesem Ergebnis kam eine Jury nach einer unabhängigen Produktbewertung der SSD- und HDD-Appliance-Modelle seiner Lösung ExaGrid Tiered Backup Storage mit KI-gestütztem Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

Die Abstimmung zur Ermittlung der Gewinner in den einzelnen Kategorien ist angelaufen und endet am 14. Mai 2026. Die Gewinner werden auf einer Preisverleihung in London am 21. Mai 2026 bekannt gegeben.

"ExaGrid ist der branchenweit größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicher-Lösungen und verfolgt das erklärte Ziel, das beste Backup-Speicher-Produkt anzubieten, das sämtliche Anforderungen erfüllt, die Anwenderorganisationen von mittelständischen bis hin zu Großunternehmen an ihre Backup-Speichersysteme stellen. ExaGrid Tiered Backup Storage bietet die schnellsten Backup- und Wiederherstellungsleistungen, mit denen die Benutzer produktiv bleiben, eine Scale-Out-Architektur, die Backup-Fenster bei wachsendem Datenvolumen auf einer konstanten Länge hält, und die umfassendsten Sicherheitsfunktionen zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir fühlen uns geehrt, für die Network Computing Awards 2026 nominiert zu sein, und freuen uns auf die Preisverleihung im Mai."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Landing Zone mit Festplatten-Cache, einem Repository für die langfristige Speicherung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, darunter AI-Powered Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups und Wiederherstellungen sowie sofortige VM-Recoveries. Die Repository-Ebene bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Anwendungen und stellt sicher, dass das Backup-Fenster bei wachsendem Datenvolumen konstant bleibt teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung entfallen. ExaGrid ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Ansatz für Backup-Speicherung mit einer nicht netzwerkangebundenen Ebene (gestuftes Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

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