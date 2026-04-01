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Midea stellt auf der MCE 2026 das H-Pack vor: Ein bedeutender Fortschritt bei erschwinglicher, kompakter Wärmepumpentechnologie und im Servicebereich



01.04.2026 / 03:10 CET/CEST

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MAILAND, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Midea, ein weltweit führendes Unternehmen in der HLK-Branche, hat auf der MCE 2026 offiziell seine bahnbrechende H-Pack-Hybrid-Wärmepumpe vorgestellt. Diese preisgekrönte, kompakte und vollständig für den Innenbereich konzipierte Lösung wird noch in diesem Jahr in Europa erhältlich sein. Das Produkt wird durch ein integriertes Kundendienstsystem unterstützt und findet bei Branchenexperten und Installateuren große Beachtung. Das H-Pack wurde speziell für die besonderen Herausforderungen des europäischen Marktes entwickelt und stellt eine wichtige Lösung für Installateure dar, die komplexe, herkömmliche Installationen vereinfachen möchten. Dank seines kompakten Gehäuses und der Ausführung für den Innenbereich entfallen die logistischen und behördlichen Hürden, mit denen Außengeräte häufig konfrontiert sind. Außerdem sind sowohl die Installation als auch die Wartung denkbar einfach. Es ist dem europäischen Forschungs- und Entwicklungsteam von Midea und dessen technischer Exzellenz zu verdanken, dass das Unternehmen den renommierten MCE Excellence Award gewonnen hat. Diese Auszeichnung unterstreicht Mideas Engagement für innovative Technologie und ist der Grund dafür, dass H-Pack in der professionellen Heizungsbranche solche Anerkennung findet. Ein neuer Standard im integrierten Kundendienst H-Pack startet mit einer ausgereiften Service-Infrastruktur, die Produktleistung und Sicherheit für den Nutzer vereint. Das System verfügt über einen "Inbetriebnahme-Assistenten", mit dem Fachleute durch die Beantwortung einiger geführter Fragen die gesamte Installation in nur fünf Minuten abschließen können. Dank der nahtlosen Integration in die firmeneigene Service-Software von Midea lässt sich das Gerät in Echtzeit fernüberwachen. Dadurch können Techniker potenzielle Probleme über die Midea Service App diagnostizieren und beheben, ohne dass ein Vor-Ort-Einsatz erforderlich ist, was die Zeit für die Fehlerbehebung und die Betriebskosten erheblich reduziert. Für Fälle, in denen eine Reparatur vor Ort erforderlich ist, hat Midea ein spezielles "Service-Kit" entwickelt. Dieser tragbare, kompakte Koffer enthält wichtige Ersatzteile und dient den Technikern bei ihrer Ankunft als direkte Versorgungsquelle. Durch die Ermöglichung eines Arbeitsablaufs nach dem Prinzip "Sehen, auswählen, austauschen" macht das Service-Kit Folgebesuche oder eine Notfall-Nachbestellung überflüssig. Insgesamt sorgt dies für einen schnelleren und zuverlässigeren Lieferservice für professionelle Vertriebspartner. Leistungsstarke Vielseitigkeit und skalierbare Nachhaltigkeit Das H-Pack bietet eine ideale Übergangslösung für Hausbesitzer, die aufgrund hoher Renovierungskosten bisher gezögert haben, auf emissionsärmere Technologien umzusteigen. Es lässt sich direkt in die vorhandenen fossilen Heizkessel und Heizkörper integrieren. Der Energieverbrauch wird automatisch optimiert, da das H-Pack je nach den aktuellen Bedingungen die effizienteste Wärmequelle auswählt. Trotz seiner kompakten Größe bietet es eine solide Leistung: Es erzeugt Warmwasser mit Temperaturen von bis zu 75 °C und erreicht dabei die Energieeffizienzklasse A+++ für die Heizung (im durchschnittlichen Klima - W3). Darüber hinaus vereinfacht die optionale Midea HydroBox den Prozess, indem sie alle Hydraulikkomponenten in einem einzigen kompakten Modul vereint. Dadurch verkürzt sich die Anschlusszeit von einem ganzen Arbeitstag auf etwa eine Stunde. Dieses Konzept ermöglicht es Verbrauchern, zunächst mit einer Hybridanlage zu beginnen und später durch den einfachen Austausch des HydroBox-Moduls - anstatt das gesamte Gerät zu ersetzen - auf ein vollelektrisches System umzustellen. Mit dem H-Pack setzt Midea weiterhin Maßstäbe im Bereich der Klimatechnik, indem es einen erschwinglichen, professionellen Weg zu einer nachhaltigen Hausheizung bietet. Video - https://mma.prnewswire.com/media/2946724/2026_03_31_181202_409.mp4

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