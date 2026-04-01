EQS-News: Whatfix
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Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI und anhaltender Effizienzlücken schließt Whatfix diese Lücke und baut dabei auf der starken Dynamik des Jahres 2025 auf. Das Unternehmen entwickelt sich zu einer AI-First-Plattform, die eine messbare digitale Transformation in großem Maßstab ermöglicht.
SAN JOSE, Kalifornien, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Whatfix, die KI-basierte Plattform für die Einführung von Technologien in Unternehmen, hat heute die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die sie gemeinsam mit Forrester Consulting in Auftrag gegeben hatte. Die Studie ergab, dass , dass ein mittelständisches Unternehmen mit etwa 1.000 Mitarbeitern aufgrund mangelnder digitaler Akzeptanz jährlich schätzungsweise 10,9 Millionen USD verlieren könnte, was die Notwendigkeit von Digital Adoption Platforms (DAPs) unterstreicht, um Unternehmensanwendungen und Investitionen in künstliche Intelligenz in messbare Ergebnisse umzusetzen.
Die Ergebnisse basieren auf einer weltweiten Umfrage unter 335 hochrangigen Entscheidungsträgern (auf Direktorenebene und darüber) in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Indien, von denen die Mehrheit (97 %) einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde USD angibt.
Die wichtigsten Erkenntnisse verdeutlichen, warum die Einführung digitaler Technologien für den Erfolg der digitalen Transformation entscheidend ist
Da Unternehmen KI skalieren, wird die Reife der digitalen Übernahme entscheidend. Governance, Workflow-Integration und Messung bestimmen die Auswirkungen. Moderne DAPs entwickeln sich zunehmend zu Koordinatoren der KI-Ausführung, indem sie Governance, Workflow-Intelligenz und kontextbezogene Echtzeit-Anleitungen direkt in Unternehmensabläufe integrieren, um messbare Ergebnisse in großem Maßstab zu gewährleisten.
Die vollständigen Ergebnisse der von Whatfix in Auftrag gegebenen Studie von Forrester Consulting finden Sie hier. Die Studie enthält zudem ein von Forrester entwickeltes Rahmenwerk, anhand dessen Unternehmen den Reifegrad ihrer digitalen Transformation bewerten können.
"Unternehmen kaufen und entwickeln KI schneller denn je, doch die praktische Umsetzung hält damit nicht Schritt", sagte Khadim Batti, Mitbegründer und CEO von Whatfix. "Die eigentliche Herausforderung besteht darin, intelligente Lösungen unter Einhaltung von Governance-Vorgaben und mit messbaren Ergebnissen in reale Arbeitsabläufe zu integrieren. Die Reife bei der Digitalisierung ist nicht mehr nur eine Option, sondern entscheidet darüber, ob KI-Ambitionen auch tatsächlich zu konkreten Ergebnissen führen."
"Wir betrachten KI als treibende Kraft, die Intelligenz in alles einbringt, was wir tun. Angesichts des häufigen Wechsels der Content-Ersteller sind Konsistenz und schnelle Bereitstellung für uns von entscheidender Bedeutung. Hier spielt KI eine wichtige Rolle", sagte Satyen Shah, Vice President - IT & Digital Solutions bei JSW Steel. "KI hilft uns dabei, Nutzeranfragen über alle Salesforce-Module hinweg in einen Kontext zu setzen und hochrelevante, nahtlos integrierte Unterstützung zu bieten. KI ohne Kontext ist nutzlos, und die Roadmap von Whatfix im Bereich kontextbezogene Intelligenz und Automatisierung zeigt für uns echte Wirkung."
Whatfix Momentum im Jahr 2025
1. Finanzielle Dynamik und Marktentwicklung festigen die Marktführerschaft im Segment
2. Whatfix-Produktsuite: Beschleunigung der KI-gestützten digitalen Transformation
a. Künstliche Intelligenz
Screensense hat sich zur zentralen KI-Engine hinter Whatfix entwickelt und damit dessen Fähigkeit gestärkt, Bildschirmstrukturen, Arbeitsabläufe und Nutzerabsichten in Echtzeit zu erfassen.
Agentic Produkt-Suite
Die ersten Unternehmen, die das Programm bereits eingeführt haben, sehen bereits messbare Auswirkungen, unter anderem:
Mehr als 30 % der neuen Unternehmenskunden haben in der zweiten Jahreshälfte 2025 im Rahmen ihrer Whatfix-Einführung KI-Agenten eingeführt, was einen deutlichen Wandel hin zu KI-orientierten Strategien für die digitale Einführung signalisiert.
Im Jahr 2025 wurde zudem Seek for Salesforce eingeführt - der weltweit erste KI-Agent, der selbstständig durch Arbeitsabläufe navigiert und die "Salesforce Trailhead Admin Challenges" absolviert. Dieser Meilenstein markierte den Übergang von einer KI, die Nutzer anleitet, zu einer KI, die Aufgaben innerhalb von Unternehmenssystemen ausführt - und untermauerte damit die Vision von Whatfix einer kontrollierten, autonomen Ausführung in großem Maßstab.
b. Einführung einer schnelleren Methode zur Erstellung von Abläufen mit dem Schnell-Erfassungsmodus in DAP -
c. Mirror erschließt mit "AI Roleplay" einen neuen Markt
AI Roleplay schließt eine entscheidende Lücke in Unternehmen, indem es über das reine Systemtraining hinausgeht und auf die Praxis vorbereitet Indem Unternehmen ihren Teams die Möglichkeit geben, Gespräche, Sonderfälle und Entscheidungsszenarien zu üben, verkürzen sie die Zeit bis zum Erreichen der Kompetenz und verbessern die Kundenerfahrung in großem Maßstab.
d. Produktanalytik: Von Erkenntnissen zu Maßnahmen
Die wichtigsten Fortschritte sind:
Mit diesen Funktionen können Unternehmen Reibungsverluste erkennen, sobald sie auftreten, und sofort kontextbezogene Abläufe oder Anleitungen auslösen.
2026 und darüber hinaus:
Anfang 2026 verstärkte Whatfix sein Führungsteam durch die Ernennung von Amit Sureka zum CFO, die Rückkehr von Patrick Ashamalla als Head of Product Research & Design und -design sowie die Einstellung von Vasupradha S als Head of Analyst Relations & Market Intelligence, während das Unternehmen seine KI-native Plattform weltweit ausbaut.
Das Unternehmen erhält weiterhin Anerkennung für sein Wachstum, seine Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz, seine Produktführerschaft und seine Kundenorientierung, darunter den "2025 AI Breakthrough Award" für Produktanalytik, den "InfoWorld Technology of the Year Award" für Mirror, die Nominierung als Finalist bei den "2026 Artificial Intelligence Excellence Awards", Auszeichnungen als beste Software bei G2 sowie die Platzierung als führender DAP-Anbieter auf Platz 1 im G2 Grid und den "Gold Stevie" für die Kundendienstabteilung des Jahres.
Während Unternehmen den Einsatz von KI ausweiten, wird Whatfix seine Fähigkeiten zur autonomen Ausführung weiter ausbauen und seine Plattform als Koordinationsschicht für die KI-gesteuerte digitale Transformation in großem Maßstab positionieren. Um diese nächste Phase des KI-getriebenen Wachstums zu unterstützen, wird das Unternehmen eine disziplinierte Expansion durch kontinuierliche organische Innovation und selektive strategische Akquisitionen vorantreiben und so seine Plattformfähigkeiten sowie seine globale Präsenz weiter stärken.
Informationen zu Whatfix:
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01.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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