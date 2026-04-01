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AdCapital AG: Insolvenzantrag über das Vermögen der Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH



01.04.2026 / 16:15 CET/CEST

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AdCapital AG, Waldbronn ISIN: DE0005214506 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Schlagwort(e): vorläufige Insolvenz einer Tochtergesellschaft 1. April 2026 AdCapital AG: Insolvenzantrag über das Vermögen der Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH stellt Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit Waldbronn, 1. April 2026 Der Vorstand der AdCapital AG teilt mit, dass die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft, Erich Jaeger GmbH, heute beim zuständigen Amtsgericht Friedberg einen Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens gestellt hat. Der Grund für diesen Schritt ist der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bei der Erich Jaeger GmbH infolge eines stark geopolitisch bedingten Umsatzrückgangs. Trotz intensiver Restrukturierungsbemühungen ist es nicht gelungen, diese abzuwenden. Daher war dieser Schritt zu unternehmen, um die Interessen aller Gläubiger bestmöglich zu wahren. Die Geschäftstätigkeiten der Tochtergesellschaft werden vorerst fortgeführt, während ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Der Vorstand der AdCapital AG bedauert diesen Schritt zutiefst und wird die Öffentlichkeit sowie alle betroffenen Parteien zeitnah über die weiteren Entwicklungen informieren. Kontakt:

Investor Relations AdCapital AG Tel. +49 7243 5054150 investorrelations@adcapital.de



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