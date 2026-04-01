EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Sonstiges
AdCapital AG, Waldbronn
ISIN: DE0005214506
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch
(Marktmissbrauchsverordnung)
Schlagwort(e): vorläufige Insolvenz einer Tochtergesellschaft
1. April 2026
AdCapital AG: Insolvenzantrag über das Vermögen der Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH
Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH stellt Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit
Waldbronn, 1. April 2026
Der Vorstand der AdCapital AG teilt mit, dass die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft, Erich Jaeger GmbH, heute beim zuständigen Amtsgericht Friedberg einen Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens gestellt hat. Der Grund für diesen Schritt ist der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bei der Erich Jaeger GmbH infolge eines stark geopolitisch bedingten Umsatzrückgangs. Trotz intensiver Restrukturierungsbemühungen ist es nicht gelungen, diese abzuwenden. Daher war dieser Schritt zu unternehmen, um die Interessen aller Gläubiger bestmöglich zu wahren.
Die Geschäftstätigkeiten der Tochtergesellschaft werden vorerst fortgeführt, während ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Der Vorstand der AdCapital AG bedauert diesen Schritt zutiefst und wird die Öffentlichkeit sowie alle betroffenen Parteien zeitnah über die weiteren Entwicklungen informieren.
Kontakt:
AdCapital AG
Tel. +49 7243 5054150
investorrelations@adcapital.de
Ende der Insiderinformation
01.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AdCapital AG
|Im Ermlisgrund 11
|76337 Waldbronn
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7243 5054150
|Fax:
|+49 40 2419 0499 410
|E-Mail:
|investorrelations@adcapital.de
|Internet:
|www.adcapital.de
|ISIN:
|DE0005214506
|WKN:
|521450
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2302456
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2302456 01.04.2026 CET/CEST