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ASMALLWORLD AG veröffentlicht Geschäftsergebnis 2025: Mitgliederwachstum von 38% nach Einführung des neuen Mitgliedschaftsmodells und strategischer Transformation



02.04.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 02.April 2026 - Die ASMALLWORLD AG steigerte im Geschäftsjahr 2025 ihre Mitgliederbasis um 38% auf 121'922 Mitglieder. Das Wachstum erfolgte im Zuge der Einführung des neuen Mitgliedschaftsmodells im November 2024 und der anschliessenden Skalierung der Plattform. Der Nettoumsatz belief sich auf CHF 19.1 Mio. (Vorjahr: CHF 20.9 Mio.) und reflektiert eine Übergangsphase nach Einführung des neuen Mitgliedschaftsmodells. Die betrieblichen Erträge erhöhten sich auf CHF 21.5 Mio. (Vorjahr: CHF 20.9 Mio.), während das EBITDA mit CHF 0.9 Mio. im Rahmen der Erwartungen lag. Das Segment Subscriptions wuchs um 4% auf CHF 15.2 Mio. und blieb der wichtigste Umsatztreiber. Das Segment Services erzielte CHF 3.8 Mio. und spiegelt eine Fokussierung auf strategisch relevante Aktivitäten wider. CEO Zain Richardson kommentierte: "Im Jahr 2025 haben wir sowohl unsere Mitgliederbasis als auch unsere Partnerschaften ausgebaut, unseren strategischen Fokus geschärft und eine effizientere und diszipliniertere Organisation aufgebaut. Mit einer schnell wachsenden globalen Community und einem erweiterten Ökosystem konzentrieren wir uns 2026 darauf, diese Skalierung in profitables Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung für Mitglieder, Partner und Aktionäre umzuwandeln." SKALIERUNG DER PLATTFORM NACH EINFÜHRUNG DES NEUEN MITGLIEDSCHAFTSMODELLS Nach dem Launch des neuen Mitgliedschaftsmodells im November 2024 konzentrierte sich ASMALLWORLD auf die Beschleunigung der Plattformskalierung. Aufbauend auf diesem Momentum erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Advantage Mitgliedschaft. Diese ergänzt die bestehenden Premium-, Prestige- und Signature-Angebote und spricht ein breiteres Publikum anspruchsvoller Reisender an. Die neue Struktur zielt darauf ab, langfristigen Wert zu schaffen, indem die Conversion von kostenlosen zu kostenpflichtigen Mitgliedschaften erhöht, die Nutzung vertieft und das Wachstum über Plattform und Services hinweg unterstützt wird. AUSBAU VON PARTNERSCHAFTEN UND VERTRIEBSKANÄLEN Der Ausbau von Partnerschaften und die Beschleunigung der Distribution standen 2025 im Zentrum der Wachstumsstrategie. ASMALLWORLD stärkte sein Angebot durch neue globale Airline-Partnerschaften, darunter Cathay Pacific und Turkish Airlines, und erhöhte damit die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitgliedschaften. Parallel dazu erweiterte das Unternehmen seine Vertriebskapazitäten durch strategische B2B-Partnerschaften für relevante und kosteneffiziente Mitgliederakquise. Dazu zählt eine globale Allianz mit Klarna, einem führenden digitalen Bank- und Zahlungsanbieter, der ASMALLWORLD in seine Karten- und Mitgliederprogramme integriert. START DES MEHRJÄHRIGEN DATA- UND AI-TRANSFORMATIONSPROGRAMMS 2025 lancierte ASMALLWORLD ein mehrjähriges Data- und AI-Transformations-programm zur Stärkung der technologischen Basis und zur Ermöglichung effizienterer, datengetriebener Abläufe.

Das Programm verbessert Entscheidungsfindung, operative Effizienz sowie gezielte Mitgliederakquise und -bindung. Zudem ermöglicht es mehr Automatisierung und eine effektivere Nutzung von Daten in zentralen Geschäftsbereichen. WACHSTUM DER TRAVEL SERVICES UND STEIGENDE MITGLIEDERAKTIVITÄT ASMALLWORLD baute das Reisegeschäft als zentralen Bestandteil seines Ökosystems weiter aus. Die ASMALLWORLD Collection wuchs auf nahezu 1'800 Hotels weltweit. Mitgliederbuchungen stiegen um über 15%, was die zunehmende Relevanz des Reiseangebots widerspiegelt.

Gleichzeitig blieb die Mitgliederaktivität ein wichtiges Differenzierungsmerkmal. 2025 organisierte das Unternehmen 952 Events weltweit (Vorjahr: 864) und stärkte damit die Bedeutung persönlicher Begegnungen. STÄRKUNG DES OPERATIVEN FOKUS UND FINANZIELLE DISZIPLIN 2025 war geprägt von gesteigertem Fokus und finanzieller Disziplin. ASMALLWORLD überprüfte seine Aktivitäten umfassend, trennte sich von nicht-strategischen und unprofitablen Projekten und verschlankte die Organisation. Parallel zu Investitionen in Produktentwicklung, Plattformverbesserungen und Wachstumsinitiativen führte das Unternehmen eine organisatorische Restrukturierung durch, um Effizienz und Zusammenarbeit zu verbessern. Dies beinhaltete auch Personalreduktionen zur Senkung der Kostenbasis für 2026. Zudem baute ASMALLWORLD seine Verschuldung weiter ab und reduzierte diese um 25% (von TCHF 3'200 auf TCHF 2'400) - schneller als geplant. AUSBLICK 2026: SKALIERBARES WACHSTUM UND MONETARISIERUNG Mit einer deutlich erweiterten Mitgliederbasis, einem fokussierteren Betriebsmodell und Effizienzgewinnen aus dem Data- und AI-Programm ist ASMALLWORLD gut positioniert für weiteres Wachstum. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen erneuten Anstieg der Mitgliederzahl auf 135'000 bis 140'000 (+12-15%). Der Gesamtumsatz soll stabil zwischen CHF 17.5 und 19.5 Mio. liegen, während das EBITDA auf CHF 0.9 bis 1.1 Mio. steigen soll. EARNINGS CALL UND WEITERE INFORMATIONEN ASMALLWORLD CEO Zain Richardson wird heute, 2. April, um 09:30 CET eine Telefonkonferenz abhalten, um zusätzliche Details und Erläuterungen zu den Ergebnissen 2025 zu geben. Die Konferenz beginnt um 09:30 CET. Für die Teilnahme ist eine vorherige Registrierung über den folgenden Link erforderlich: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uErsciJ3SmKUrKF5Kp-wuQ Nach der Registrierung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail mit individuellen Einwahldaten. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 sowie die Präsentation zum Earnings Call stehen auf der Website der ASMALLWORLD AG zum Download bereit:

https://www.asmallworldag.com/financial-reports Diese Medienmitteilung ist ebenfalls unter www.asmallworldag.com . DIE ASMALLWORLD GRUPPE Das Unternehmen betreibt rund um das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ein Luxusreise-Ökosystem, das anspruchsvollen Reisenden und Branchenpartnern zur Verfügung steht. Das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ist im Kern eine etablierte Community für moderne Luxusreisende und bietet eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und eine Fülle von Reisevorteilen zu geniessen. ASMALLWORLD-Mitglieder können über die App und die Website miteinander in Kontakt treten, Reiseinspirationen erhalten und sich jedes Jahr bei über 950 ASMALLWORLD-Veranstaltungen weltweit persönlich treffen, darunter zwanglose Zusammenkünfte, Zugang zu exklusiven Produkteinführungen, Galas, grossen globalen Sportveranstaltungen und grösseren Flaggschiff-Wochenenderlebnissen an ikonischen Reisezielen wie Saint-Tropez und St. Moritz. Über das soziale Netzwerk hinaus erstreckt sich die ASMALLWORLD-Gruppe auf massgeschneiderte Reiseplanung, Luxushotellerie und strategische B2B-Kooperationen. Durch ihr vielfältiges Portfolio fördert die Gruppe eine gleichgesinnte globale Gemeinschaft, exklusive Angebote und massgeschneiderte Lösungen und prägt damit die Entwicklung des Luxusreisens. Weitere Unternehmen im Reise-Ökosystem von ASMALLWORLD sind: ASMALLWORLD Collection , eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform, die sich auf die weltweit renommiertesten Hotels spezialisiert hat und den einzigartigen "ASMALLWORLD VIP Rate" anbietet, der Vorzugspreise mit exklusiven Reisevorteilen und Privilegien verbindet. ASMALLWORLD Bespoke Travel , ein hochwertiges Reisebüro, das personalisierte Reisedienste anbietet. ASMALLWORLD DISCOVERY , Teil der Global Hotel Alliance; unterstützt unabhängige Hotels durch den Zugang zum GHA DISCOVERY-Treueprogramm. ASMALLWORLD Hospitality , eine Beratungsfirma für Hotellerie und Management, die Eigentümer und Entwickler in allen Phasen des Lebenszyklus von Vermögenswerten unterstützt. First Class & More , ein abonnementbasierter smarter Luxusreiseservice, der Insiderpreise anbietet. The World's Finest Clubs , der führende Nachtleben-Concierge, der VIP-Zugang zu den besten Veranstaltungsorten weltweit bietet. Jetbeds , eine Premium-Buchungsplattform für erschwingliche Business- und First-Class-Flüge, die exklusive Angebote, fachkundige Beratung und personalisierten Service bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com KONTAKT ASMALLWORLD AG

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