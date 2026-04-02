VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-04-01
|NL0009272749
|3938777.000
|385460849.50
|97.8631
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-04-01
|NL0009272772
|513000.000
|37761379.09
|73.6089
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-04-01
|NL0009272780
|360000.000
|30939057.46
|85.9418
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-04-01
|NL0009690239
|10160404.000
|391087475.38
|38.4913
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-04-01
|NL0009690247
|2208390.000
|37365086.04
|16.9196
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-04-01
|NL0009690254
|2426537.000
|29609485.11
|12.2024
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-04-01
|NL0010273801
|2681000.000
|50959422.97
|19.0076
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-04-01
|NL0010731816
|948000.000
|83874277.06
|88.4750
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-04-01
|NL0011683594
|137550000.000
|7170780080.27
|52.1322
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-04-01
|NL0010408704
|31603010.000
|1173666388.96
|37.1378
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-04-01
|NL0009272764
|318000.000
|20056188.30
|63.0698
© 2026 PR Newswire