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PR Newswire
02.04.2026 08:06 Uhr
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VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 02

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-04-01 NL0009272749 3938777.000 385460849.50 97.8631
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-04-01 NL0009272772 513000.000 37761379.09 73.6089
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-04-01 NL0009272780 360000.000 30939057.46 85.9418
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-04-01 NL0009690239 10160404.000 391087475.38 38.4913
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-04-01 NL0009690247 2208390.000 37365086.04 16.9196
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-04-01 NL0009690254 2426537.000 29609485.11 12.2024
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-04-01 NL0010273801 2681000.000 50959422.97 19.0076
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-04-01 NL0010731816 948000.000 83874277.06 88.4750
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-04-01 NL0011683594 137550000.000 7170780080.27 52.1322
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-04-01 NL0010408704 31603010.000 1173666388.96 37.1378
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-04-01 NL0009272764 318000.000 20056188.30 63.0698
© 2026 PR Newswire
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.