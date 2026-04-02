FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 73 auf 55 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursrückgang nach soliden Quartalszahlen und einem enttäuschenden Ausblick des Sportartikelherstellers erscheine übertrieben, schrieb Katharina Schmenger in ihrem am Donnerstag vorliegenden Rückblick./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US6541061031
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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