ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Zahlen für das erste Quartal dürften wie erwartet ausfallen, schrieb Julian Radlinger in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzung eines vierprozentigen organischen Umsatzrückgangs liege im Rahmen des vom Baustoffehersteller avisierten Minus von drei bis fünf Prozent. Seine operative Ergebnisprognose (Ebit) für 2026 liege derweil drei Prozent unter der Konsensprognose./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2026 / 10:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000125007
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