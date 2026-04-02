NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Richard J. Clarke beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Betrachtung der Hotel- und Freizeitbranche mit den Verdrängungsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI). Die Veranstalter von Kreuzfahrten sieht er wegen des komplexen Beratungsbedarfs der Kunden recht gut dagegen abgeschirmt - KI könnte die Unternehmen aber unterstützen. Größere Auswirkungen sieht Clarke im Hotelbereich. Wahrscheinlich werde sich die Vertriebslandschaft zugunsten des Direktvertriebs der Marken verschieben./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2026 / 19:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000TUAG505
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