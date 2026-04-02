Heftige Volatilität vor Ostern: Nasdaq GAP Close & Mega-Reversal!

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Der Start in den letzten Handelstag der Woche und somit vor dem verlängerten Wochenende war abermals geprägt von einer News aus den USA und einem GAP. Der DAX korrigierte gleich wieder die Gewinne vom Vortag und startete die Vorbörse unter 23.000 Punkten bei rund 22.800 Zählern in der Vorbörse. Ab da gab es eine Art "Aufholjagd" mit zwischenzeitlichem Anlaufen der 23000, bevor der Index wieder im Gleichlauf mit den US-Futures nach unten lief und sogar neue Tiefs unter 22.700 Punkten markierte. Das Tief war punktgenau das GAP-close zu Dienstag, danach drehte der Index und die Wall Street nach dem Handelsstart in New York dann auch sanft.

Zunächst sanft, und genau diese Bewegung konnten wir im Webinar einfangen. Der erste Run nach 15.30 Uhr wurde analysiert und in der Korrektur, die nicht mehr an das Tagestief reichte, dann eine Long-Position eröffnet. Das Ziel von 45 Punkten Gewinn wurde schnell erreicht und noch vor dem Tageshoch realisiert, da die Volatilität am Markt weiterhin hoch ist und das "Sammeln von kleinen Trades" in Summe mehr Gewinne generiert, als das setzen auf eine lange Bewegung, die durch News auch jederzeit schnell enden kann. Genau das war auch wenig später der Fall. Doch an dieser Stelle beide News aufgereiht:

Zunächst geriet der Markt unter Druck und der Ölpreis der Sorte WTI stieg noch einmal um 13 Prozent an, nachdem Donald Trump in der Nacht in seiner Rede zur Nation eine komplette Bombardierung des Iran angedeutet hatte. Auch äußerte er sich negativ zum Verbleib der USA in der Nato. Die positive News des Tages im weiteren Verlauf war dann, dass der Iran gemeinsam mit Oman ein Protokoll für den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus erarbeiten soll.

Sehr zügig stiegen die Aktienmärkte weiter an, der Nasdaq schloss sogar sein GAP zum Vortag und brachte damit rund 600 Punkte Anstieg binnen weniger Minuten zustande. Auch im DAX gab es neue Tageshochs - so schnell dreht der Markt bzw. kommt hier noch dazu, dass vor dem verlängerten Wochenende viele Marktteilnehmer eine Entscheidung treffen müssen und entsprechend impulsiv reagieren.

Mit Blick auf die weiteren Handelsmöglichkeiten rund um Ostern und die Wirtschaftsdaten konnten wir noch einmal ein spannendes Programm vor den Feiertagen bieten und sehen uns gern wieder am ersten Handelstag des DAX nach Ostern um 10.00 Uhr Dienstags.

Ab morgen live interaktiv dabei sein:

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