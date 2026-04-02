Ethereum Prognose 2026: ETH fällt auf 2.030 US-Dollar nach Trumps Iran-Eskalation, aber institutionelles Kapital akkumuliert

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Die Ethereum Prognose steht am 2. April 2026 unter Druck. ETH fiel um 4,4 Prozent auf 2.030 US-Dollar, nachdem Trump harte Maßnahmen gegen den Iran angekündigt hatte. Der Ölpreis sprang über 106 US-Dollar. Der Fear and Greed Index steht bei 12 und zeigt extreme Angst. Bitcoin notiert bei 66.172 US-Dollar. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung sank auf 2,37 Billionen US-Dollar. Trotz des Ausverkaufs bleibt die Ethereum Prognose konstruktiv. Spot-ETH-ETFs sammelten 160 Millionen US-Dollar in einer einzigen Woche ein. BlackRock startete seinen ETHB-Staking-ETF mit 104 Millionen US-Dollar Startkapital. Die Portfolios, die in jedem Zyklus am stärksten wachsen, kombinieren solide Large-Cap-Positionen mit dem richtigen frühen Projekt. Der Pepeto-Vorverkauf hat über 8,6 Millionen US-Dollar eingesammelt und bietet genau diesen frühen Einstieg.

Ethereum Prognose: ETH übertrifft Bitcoin im März und Wall Street kehrt zurück

Die Ethereum Prognose profitiert von einer bemerkenswerten relativen Stärke. ETH stieg im März um 18 Prozent gegenüber 13 Prozent bei Bitcoin. Das war der stärkste Monat seit August 2025. ETH durchbrach zeitweise die Marke von 2.300 US-Dollar und war auf dem Weg zum ersten positiven Monatsabschluss seit über einem halben Jahr.

Spot-ETH-ETFs zogen in einer einzigen Woche 160 Millionen US-Dollar an Zuflüssen an. BlackRock startete seinen ETHB-Staking-ETF mit 104 Millionen US-Dollar Startkapital, laut CoinDesk. BitMine kaufte in den ersten zwei Wochen des März über 100.000 ETH. Die Firma akkumulierte insgesamt 3,86 Prozent des gesamten Ethereum-Angebots mit Käufen im Wert von 139 Millionen US-Dollar in der vergangenen Woche. Der Vorstandsvorsitzende von BitMine erklärte, dass der Krypto-Mini-Winter endet. Wall Street kehrt zu Ethereum zurück.

Die Ethereum Prognose sieht ETH bei 7.500 US-Dollar, was einem Faktor von etwa 3,5 vom aktuellen Niveau entspricht. Standard Chartered erhöhte sein Ethereum-Ziel auf 25.000 US-Dollar bis 2028, nachdem institutionelle Wallets seit Juni 2025 still 3,8 Prozent aller Ethereum aufgekauft haben. JP Morgan sieht Bitcoin bei bis zu 170.000 US-Dollar in diesem Zyklus. Das sind starke Renditen für geduldiges Kapital. Das Allzeithoch von Ethereum lag bei 4.953 US-Dollar im August 2025. Der aktuelle Kurs bei 2.030 US-Dollar liegt 59 Prozent darunter. Das zeigt das Erholungspotenzial, wenn die Makrofaktoren drehen.

Ethereum Prognose und Kapitalrotation: Warum die klügsten Wallets in der Korrektur handeln

Die Ethereum Prognose wird durch das Makroumfeld kurzfristig gebremst. Die Federal Reserve hielt die Zinsen bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Powell warnte, dass der Inflationsfortschritt langsamer als erwartet verläuft. Die Projektion sieht noch eine Zinssenkung in 2026 vor, aber die Erwartungen verschieben sich auf frühestens Dezember.

Trotzdem akkumuliert institutionelles Kapital. Metaplanet kaufte 5.075 BTC in einer einzelnen Transaktion. Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten am 31. März Zuflüsse von 118 Millionen US-Dollar, laut CoinMarketCap. Die Ethereum Prognose profitiert direkt von diesen Zuflüssen, weil ETH als zweitgrößter Krypto-Asset von jeder Markterholung überproportional profitiert. Ethereum hält trotz des Kursrückgangs eine Netzwerkaktivität nahe den Allzeithochs. Das zeigt eine Divergenz zwischen Preis und fundamentaler Nutzung, die typisch für Akkumulationsphasen ist.

Die Ethereum Prognose ist bullisch. ETH bei 7.500 US-Dollar gibt einen Faktor von 3,5. Bitcoin bei 150.000 US-Dollar gibt einen Faktor von zwei. Das sind starke Renditen für geduldiges Kapital. Aber die Portfolios, die in jedem Zyklus am schnellsten wachsen, fügen den richtigen neuen Krypto-Einstieg zum Vorverkaufspreis hinzu. Diese frühe Position ist der Ort, an dem die größten Vielfachen historisch immer entstanden sind. Der gesamte Kryptomarkt hat eine Kapitalisierung von 2,37 Billionen US-Dollar. Die BTC-Dominanz liegt bei 56,1 Prozent. Wenn diese Dominanz fällt, fließt Kapital in Altcoins und neue Projekte. Genau dieses Muster hat in früheren Zyklen die explosivsten Renditen bei frühen Einstiegen erzeugt.

Die Ethereum Prognose bestätigt die Richtung. Die Frage ist nicht, ob der Markt steigt. Die Frage ist, welcher Einstieg die größte Rendite liefert. Ein solcher Einstieg ist der Pepeto-Vorverkauf, der auf Ethereum basiert und direkt von der Ethereum Prognose profitiert. Die Details folgen jetzt.

Pepeto: Das Ethereum-basierte Projekt, das vom ETH-Momentum nach dem Listing profitiert

Derselbe Mitgründer, der Pepe zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden US-Dollar brachte, ohne ein einziges Produkt zu haben, baut Pepeto. Pepe hatte keine Exchange, keine Bridge und keine Umsatzbeteiligung. Es war reine Meme-Energie und die Vorverkaufsteilnehmer wurden zu Millionären. Pepeto ist die Version, die der Mitgründer nach den Lektionen des Marktes gebaut hat. Die Pepeto-Exchange bietet gebührenfreie Ausführung auf Ethereum, BNB Chain und Solana. Die Pepeto-Cross-Chain-Bridge transferiert Token ohne Kosten. Die KI-gestützte Prüfung scannt jeden gelisteten Token auf Risiken.

Pepeto ist ein Ethereum-basierter Krypto-Token. Wenn die Ethereum Prognose bullisch ist und der ETH-Preis steigt, fließt Volumen ins Netzwerk. Jede Exchange auf Ethereum profitiert von diesem Kapitalstrom. PepetoSwap verarbeitet gebührenfreie Trades nativ auf Ethereum. Die Pepeto-Bridge verbindet Ethereum mit BNB Chain und Solana. Die KI-kuratierte Pepeto-Exchange prüft jeden Token vor dem Listing.

Der Pepeto-Vorverkauf hat über 8,6 Millionen US-Dollar eingesammelt. SolidProof hat jeden Vertrag verifiziert. Der Binance-Experte im Pepeto-Team bestätigt, dass die Exchange mit institutioneller Bereitschaft auf die Volumenwelle vorbereitet ist, die die Ethereum Prognose verspricht. Wenn Pepe 11 Milliarden US-Dollar ohne ein einziges Produkt erreichte, zielt Pepeto mit einem kompletten Exchange-Ökosystem auf Vielfache, die über das hinausgehen, was Pepe geliefert hat.

Der Pepeto-Vorverkauf schließt sich schneller mit jeder Woche. Der Vergleich mit dem ursprünglichen Pepe-Coin macht die Zukunft dieses Krypto-Assets klar. Über 8,6 Millionen US-Dollar sind investiert. Ein Binance-Experte gehört zum Pepeto-Team. Das Listing rückt näher. Die Investoren, die beim ursprünglichen Pepe-Vorverkauf einstiegen und hielten, wurden zu Millionären. Pepeto ist diese zweite Chance mit besserer Infrastruktur und demselben Mitgründer.

Fazit: Ethereum Prognose bleibt bullisch und der Pepeto-Vorverkauf bietet den entscheidenden Einstieg

Die offizielle Pepeto-Seite ist der Ort, an dem Investoren ihre Positionen sichern, solange das Fenster offen ist. Die Ethereum Prognose übertrifft Bitcoin. Die Bitcoin-Prognose zielt auf neue Höchststände. Der Kryptomarkt steuert auf eine massive Expansion zu, sobald Zinssenkungen kommen. Um von diesem Wandel zu profitieren, braucht ein Portfolio einen frühen Krypto-Einstieg. Denn frühe Einstiege liefern die Vielfachen, die kein Large-Cap erreichen kann. Bitcoin und Ethereum zu halten ist klug. Den richtigen neuen Krypto zum Vorverkaufspreis hinzuzufügen trennt die Portfolios, die gut performen, von denen, die spektakulär performen.

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