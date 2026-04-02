Der Handel vor Ostern geht langsam aber sicher zu Ende. Nach gestrigen Gewinnen auf breiter Front setzen die Märkte heute wieder zurück. Schuld ist die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump. Ein schnelles Ende des Iran-Konflikts wurde dabei nicht in Aussicht gestellt. Darunter leiden bestimmte Branchen.Der Knackpunkt für die Märkte ist im Iran-Krieg die Straße von Hormus, die global große Bedeutung als Transportweg für Öl und Gas hat. De facto ist sie derzeit so gut wie geschlossen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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