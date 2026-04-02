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02.04.2026 22:09 Uhr
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PTA-Adhoc: Advanced Bitcoin Technologies AG: savedroid AG erhält Zeugenaussage mit eidesstattlicher Versicherung zu mutmaßlichen Straftaten des Ex-Treuhänders - Öffentliche Auslobung für weitere sachdienliche Hinweisen zu Straftaten ...

DJ PTA-Adhoc: Advanced Bitcoin Technologies AG: savedroid AG erhält Zeugenaussage mit eidesstattlicher Versicherung zu mutmaßlichen Straftaten des Ex-Treuhänders - Öffentliche Auslobung für weitere sachdienliche Hinweisen zu Straftaten des Ex-Treuhänders gestartet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren

Advanced Bitcoin Technologies AG: savedroid AG erhält Zeugenaussage mit eidesstattlicher Versicherung zu mutmaßlichen Straftaten des Ex-Treuhänders

Öffentliche Auslobung für weitere sachdienliche Hinweisen zu Straftaten des Ex-Treuhänders gestartet

Frankfurt am Main (pta000/02.04.2026/21:35 UTC+2)

Die savedroid AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22), hat eine anwaltlich geprüfte, glaubwürdige und belastbare Zeugenaussage mit Versicherung an Eides statt einer mit dem relevanten Sachverhalt vertrauten Person erhalten, die belegt, dass der ehemalige Treuhänder ihres Initial-Coin-Offerings (ICO), Herr Rechtsanwalt Axel Hellinger, Straftaten gegen die Gesellschaft geplant und diese auch in die Tat umgesetzt hat, um sich die ihm anvertrauten Kryptowährungsguthaben anzueignen. Der Vorwurf lautet insbesondere, dass Herr Hellinger bereits im Jahr 2020 geplant hatte, in den Gerichts- und Zwangsvollstreckungsverfahren der savedroid AG die unwahre Behauptung aufzustellen, dass ihm der Zugang zu den ihm anvertrauten Wallets technisch nicht mehr möglich sei. Auf dieser Basis wird die savedroid AG kurzfristig Strafanzeige stellen.

Vor diesem Hintergrund ist die savedroid AG aktuell auf der Suche nach weiteren sachdienlichen Hinweisen im Zusammenhang mit den vorgenannten Taten des Ex-Treuhänders. Deshalb hat sich die Gesellschaft dazu entschlossen, die Hilfe der Öffentlichkeit in Anspruch zu nehmen und eine Belohnung im Wert von rund 5% der vom Ex-Treuhänderrechtswidrig zurückgehaltenen Kryptowährungsguthaben auszuloben. Die vollständige öffentliche Auslobung der savedroid AG ist auf der Webseite der Gesellschaft abrufbar: https://www.savedroid.de/belohnung.html

Die savedroid AG verfügt seit Januar 2023 über einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Titel des Oberlandesgerichts Köln zur Herausgabe von Kryptowährungsguthaben in Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) mit einem aktuellen Marktwert von insgesamt rund 27 Millionen Euro gegen den widerrechtlich handelnden Ex-Treuhänder. Auf Basis dieser rechtskräftig titulierten Herausgabeforderung von Kryptowährungsguthaben hat die savedroid AG in den Jahren 2023 bis einschließlich 2025 bereits drei Zwangsvollstreckungsverfahren jeweils über zwei Instanzen zunächst vor dem Landgericht Bonn sowie anschließend vor dem Oberlandesgericht Köln durchgeführt. Der widerrechtlich handelnde Ex-Treuhänder wurde im Zuge jedes dieser drei Zwangsvollstreckungsverfahren rechtskräftig zu einem Zwangsgeld zu Gunsten der Staatskasse in Höhe des gesetzlich festgeschriebenen Höchstwertes von jeweils 25.000,00 Euro verurteilt, in Summe also insgesamt 75.000,00 Euro. In konsequenter Missachtung sowohl des endgültig rechtskräftigen und vollstreckbaren Titels als auch der endgültig rechtskräftigen Urteile aller drei Zwangsvollstreckungsverfahren weigert sich der Ex-Treuhänder auch weiterhin, die von ihm rechtswidrig zurückgehaltenen Kryptowährungsguthaben herauszugeben.

Investoren- und Medienkontakt Dr. Yassin Hankir Vorstandsvorsitzender Advanced Bitcoin Technologies AG E-Mail: ir@abt-ag.com

(Ende)

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Aussender:      Advanced Bitcoin Technologies AG 
           c/o TechQuartier, Platz der Einheit 2 
           60327 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Yassin Hankir 
E-Mail:        ir@abt-ag.com 
Website:       www.abt-ag.com 
ISIN(s):       DE000A2YPJ22 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1775158500787 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2026 15:35 ET (19:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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