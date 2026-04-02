Traxys S.à.r.l., ein globaler Trader und Händler im Metall- und Rohstoffsektor, freut sich bekannt zu geben, dass die bereits angekündigte Übernahme von Comax2 AB der Holdinggesellschaft von Carbomax AB von Investment Aktiebolaget Spiltan und den sonstigen Aktionären von Comax2 AB erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Traxys Group hält nun 100 der Anteile an der Comax2 AB, womit die Carbomax AB zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Traxys Group wird.

Alle erforderlichen regulatorischen Genehmigungen in Schweden, einschließlich der Genehmigungen für ausländische Direktinvestitionen und kartellrechtlicher Genehmigungen, wurden erteilt, sodass die Parteien die Transaktion nun abschließen können.

Carbomax AB ist ein führendes schwedisches Trading-Haus und Industrieunternehmen, das sich auf Ferrolegierungen, Kohlenstoffprodukte und Briketts spezialisiert hat. Durch diese Übernahme stärkt Traxys seine Präsenz auf dem skandinavischen Markt und unterstreicht sein Engagement für den Ausbau einer nachhaltigen Stahlproduktion in der Region.

Die Zusammenführung von Traxys und Carbomax erzeugt erhebliche kommerzielle, operative und strategische Synergien. Die weltweite Beschaffung, die Marketingreichweite und die Finanzierungsmöglichkeiten von Traxys ergänzen die fortschrittlichen nordischen Verarbeitungsbetriebe sowie die langjährigen Kundenbeziehungen von Carbomax in der regionalen Stahl- und Gießereiindustrie perfekt. Gemeinsam werden die Unternehmen neue Cross-Selling-Möglichkeiten erschließen, die Logistik und die Lieferketten optimieren und die Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger, nachhaltiger Rohstoffe erhöhen.

Die auf Recycling basierende Brikettierungstechnologie von Carbomax ist eine hervorragende Ergänzung für die globale Energiewende-Plattform von Traxys, und durch die Erweiterung um einen hochmodernen Verarbeitungsknotenpunkt in Schweden wird die Fähigkeit von Traxys gestärkt, sichere, diversifizierte und kohlenstoffarme Lieferketten zu unterstützen.

Anfang dieses Jahres wurde Traxys als eines von nur drei globalen Trading-Häusern ausgewählt, um wichtige Mineralien für das mit 12 Milliarden US-Dollar dotierte "Project Vault" der US-Regierung, die neu eingerichtete strategische Reserve für kritische Mineralien der USA, zu beschaffen. Die Ergänzung durch die nordischen operativen Kapazitäten von Carbomax unterstützt die weitreichende Mission von Traxys, zuverlässige, diversifizierte und nachhaltige Rohstoffströme für Industriepartner weltweit sicherzustellen.

Hogan Lovells und Cederquist waren als Rechtsberater der Traxys Group tätig, während PwC Schweden als deren Finanzberater fungierte. Die Verkäufer wurden durch Morris Law vertreten.

Mark Kristoff, CEO der Traxys Group, erklärte

"Wir freuen uns, nach Abschluss dieser Transaktion Carbomax in der Traxys-Familie willkommen zu heißen. Die starke Marktposition und die operative Exzellenz von Carbomax werden unser Wachstum in Skandinavien beschleunigen und unsere Fähigkeit stärken, Kunden im Zuge der laufenden Transformation der Branche zu unterstützen."

Richard Jansson, CEO von Carbomax AB, erklärte

"Der Abschluss dieses Deals läutet ein spannendes neues Kapitel ein, denn als Teil von Traxys erhalten wir Zugang zu einer globalen Plattform und neuen Möglichkeiten, unseren Kunden nachhaltige und innovative Lösungen anzubieten."

Über die Traxys Group:

TRAXYS ist ein Trader und Händler von physischen Rohstoffen in den Sektoren Metalle und Rohstoffe. Die Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Logistik, Marketing, Vertrieb, Lieferkettenmanagement und Handel werden von über 450 Mitarbeitern in mehr als 20 Büros weltweit durchgeführt, der Jahresumsatz beläuft sich auf 10 Milliarden US-Dollar. TRAXYS ist in den Bereichen Beschaffung, Trading, Marketing und Vertrieb von Nichteisenmetallen, Ferrolegierungen, Mineralien, industriellen Rohstoffen und Energie tätig.

Die Group bedient einen breiten Kundenstamm aus der Industrie und bietet eine umfassende Palette an kommerziellen und finanziellen Dienstleistungen an. TRAXYS verpflichtet sich zur Einhaltung der höchsten international anerkannten Grundsätze für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und gewährleistet, dass seine Geschäftstätigkeiten fair, nachhaltig und transparent sind.

TRAXYS stützt seine Praktiken auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG), die es Traxys ermöglichen, eine Vorreiterrolle beim verantwortungsvollen Einkauf und Handel mit Metallen und Mineralien einzunehmen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.traxys.com

Über Carbomax AB:

Carbomax AB wurde im Juli 1992 von Robert Idegren gegründet und hat seinen Sitz in Västerås, Schweden. Das Unternehmen ist auf die Lieferung von Kohlenstoffprodukten, Ferrolegierungen und Briketts für Stahlwerke und Gießereien in der gesamten nordischen Region spezialisiert. Es betreibt eine moderne Anlage, die für das Trocknen, Zerkleinern, Sieben, Verpacken, Lagern und Brikettieren ausgerüstet ist.

Carbomax bietet eine vielfältige Palette maßgeschneiderter Kohlenstoffprodukte für die Entkohlung, die Schlackeschäumung in Lichtbogenöfen und Kohlenstoffreduktionsprozesse an. Seit 2011 ist das Unternehmen Vorreiter bei nachhaltigen Brikettierungslösungen, bei denen Industrieabfälle und Nebenprodukte zu Rohstoffen recycelt werden, wodurch die Abhängigkeit von neuen Ressourcen weiter reduziert wird. Das erweiterte Produktportfolio umfasst auch Standard- und Spezialferrolegierungen wie Ferroniob, Nickel, Ferromolybdän und Seltenmetalle.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbomax.se

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