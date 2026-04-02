NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist die jüngste Erholung am Donnerstag ins Stocken gekommen. Die wichtigsten Indizes beendeten einen nervösen Handel mit kaum veränderten Schlusskursen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu fortgesetzten Angriffen gegen den Iran hatten zunächst für deutlichen Abgabedruck gesorgt. Ein positiv aufgenommener Bericht zu den Plänen des Iran für die Straße von Hormus sorgte dann im Verlauf dafür, dass die Verluste fast vollständig eingedämmt werden konnten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Ende um 0,13 Prozent auf 46.504,67 Punkte nach. Für die verkürzte Börsenwoche ergibt sich damit ein Plus von fast 3 Prozent. An Karfreitag findet kein Handel statt, die Börsen öffnen wieder am Montag.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag 0,11 Prozent auf 6.582,69 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,11 Prozent auf 24.045,53 Punkte zu./la/he

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