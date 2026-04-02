DJ MÄRKTE USA/Gut behauptet - Iran arbeitet angeblich an Hormus-Lösung

DOW JONES--Die Entwicklungen rund um den Krieg im Nahen Osten haben auch am Donnerstag das Geschehen an der Wall Street bestimmt. Die mit Enttäuschung aufgenommenen Trump-Rede zum Iran-Krieg ließ die US-Börsen mit deutlichen Verlusten in den letzten Handelstag der Woche starten, doch erholten sie sich, als Berichte kursierten, wonach der Iran an einer Einigung über die aktuell durch Teheran faktisch blockierte Straße von Hormus arbeitet. Den Berichten zufolge entwerfen der Iran und der Oman ein Protokoll zur Überwachung des Schiffsverkehrs über diesen für den Öltransport so wichtigen Seehandelsweg. Der Dow-Jones-Index fiel um 0,1 Prozent auf 46.505 Punkte. Der S&P-500 stieg jedoch um 0,1 Prozent nach. Der Nasdaq-Composite gewann 0,2 Prozent. Den 1.586 (Mittwoch: 1.810 Kursgewinnern an der Nyse standen 1.171 (956) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 47 (65) Titel. Am Karfreitag ruht der Aktienhandel in den USA.

Der US-Präsident hatte in seiner Rede Hoffnungen auf ein rasches Ende des Nahostkrieges zunichtegemacht. Trump wiederholte, dass der Krieg gegen Iran kurz vor dem Ende stehe und nannte erneut ein Zeitfenster von zwei bis drei Wochen. Zugleich drohte er aber auch mit neuen harten Schlägen gegen den Iran. Während die Aktienkurse nachgaben, stiegen die Notierungen für Erdöl und den Fluchthafen Dollar.

"Die Marktstimmung hat sich über Nacht verschlechtert", sagte Ökonom Peter Sidorov von der Deutschen Bank. Trumps Rede "lieferte wenig bis gar nichts Neues zu potenziellen Zeitplänen oder Bedingungen für die Beendigung der Feindseligkeiten gegen den Iran (...). Es gab kein Signal, dass die USA einen unmittelbaren Ausweg aus dem Krieg suchen", fügte er hinzu.

Mit den Ölpreisen ging es kräftig nach oben. Die Trump-Aussagen schürten die Furcht vor Versorgungsunterbrechungen, so Teilnehmer. Trump habe zwar im Allgemeinen seine Äußerungen wiederholt, dass der Krieg in einigen Wochen enden werde, aber der militärische Zeitplan sei nicht der wirtschaftliche, meinte Chefökonom Ryan Sweet von Oxford Economics. Das Hauptrisiko stelle die Straße von Hormus dar, und Trumps Rede habe jegliche Klarheit - oder einen Plan - zur Wiedereröffnung vermissen lassen. Das werde den Aufwärtsdruck auf den Ölpreis aufrechterhalten. Der Preis für den aktuell marktführenden Kontrakt auf ein Barrel der Sorte Brent zur Lieferung im Juni stieg um 7,1 Prozent auf 108,37 Dollar. Der Mai-Kontrakt auf die US-Sorte WTI, der erst am 21. April ausläuft, verteuerte sich um 11,5 Prozent auf 111,61 Dollar das Barrel. Händler erklärten den Preisunterschied damit, dass Anleger im Mai stärkere Lieferunterbrechungen erwarteten als im Juni.

Der Dollar gewann mit dem Stimmungsumschwung wieder an Attraktivität als Fluchtwährung in Krisenzeiten - der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent. Mit den Berichten über ein potenzielles Einlenken des Irans kamen am Anleihemarkt die Renditen zurück, die zuvor von steigenden Inflationssorgen und Zinserhöhungsspekulationen nach oben getrieben worden waren. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 4,31 Prozent. Der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht könne ein entscheidender Katalysator für die Renditen und den Dollar sein, mutmaßte Analyst Zaheer Anwari vom Revacy Fund. Ein stärkerer Beschäftigungsaufbau als erwartet könne dazu führen, dass die Märkte ein höheres Risiko von US-Zinserhöhungen einpreisten. Der Goldpreis gab mit dem festen Dollar 1,7 Prozent ab.

Die Konjunkturdaten des Tages lieferten angesichts der Dominanz des Krieges kaum einen Impuls, auch wenn sie besser als erwartet ausfielen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der vergangenen Woche wider Erwarten zurück. Sie lag noch immer auf relativ niedrigem Niveau, was von der soliden Beschäftigungslage in den USA zeugte. Das Handelsbilanzdefizit war im Februar geringer als angenommen.

Bei den Einzelwerten zeigten sich die Aktien von US-Fluggesellschaften mit Abgaben. Die Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Iran-Kriegs und die deutlich anziehenden Ölpreise belasteten. Delta Air Lines fielen um 1,2 Prozent und United Airlines büßten 3 Prozent ein, zeigten sich aber erholt von ihren Tagestiefs. Die Aktien von Exxon Mobil gaben derweil anfängliche Gewinne ab und lagen zuletzt 0,1 Prozent im Minus. Occidental Petroleum verringerten ihr Plus auf 1,2 Prozent.

Globalstar sprangen um 13,4 Prozent nach oben, laut Financial Times befindet sich Amazon (-0,4%) in Gesprächen über eine Übernahme des Satellitenbetreibers. Die Aktien des konkurrierenden Satellitenunternehmens Iridium Communications legten um 15,4 Prozent zu. Penguin Solutions stiegen um 13,4 Prozent nach besser als gedacht ausgefallenen Zweitquartalszahlen des Herstellers von KI-Computing-Infrastruktur. Die Gesellschaft hob zudem den Ausblick an.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 46.504,67 -0,1 -61,07 46.565,74 S&P-500 6.582,69 +0,1 +7,37 6.575,32 NASDAQ Comp 21.879,18 +0,2 +38,23 21.840,95 NASDAQ 100 24.045,53 +0,1 +25,55 24.019,99 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 3,80 -0,00 3,87 3,78 5 Jahre 3,95 -0,00 4,02 3,92 10 Jahre 4,31 -0,01 4,39 4,29 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 Uhr EUR/USD 1,1534 -0,5 -0,0054 1,1588 1,1605 EUR/JPY 184,1 +0,1 0,1500 183,95 184,0700 EUR/CHF 0,9213 +0,1 0,0010 0,9203 0,9214 EUR/GBP 0,8721 +0,2 0,0013 0,8708 0,8714 USD/JPY 159,63 +0,5 0,8500 158,78 158,6600 GBP/USD 1,322 -0,6 -0,0084 1,3304 1,3316 USD/CNY 6,8856 +0,2 0,0136 6,8720 6,8720 USD/CNH 6,8892 +0,2 0,0135 6,8757 6,8770 AUS/USD 0,6905 -0,3 -0,0021 0,6926 0,6933 Bitcoin/USD 66.854,20 -1,9 -1.324,52 68.178,72 68.652,62 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 111,61 +11,5 11,49 100,12 Brent/ICE 108,37 +7,1 7,21 101,16 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.674,43 -1,7 -82,87 4.757,30 Silber 72,72 -3,2 -2,40 75,12 Platin 1.990,20 +1,4 26,54 1.963,66 ===

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