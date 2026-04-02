Anzeige
Mehr »
Montag, 06.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Entwicklung im KI-Sektor könnte unterschätzt werden - und sie betrifft die Energieversorgung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
02.04.2026 22:45 Uhr
2.561 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE USA/Gut behauptet - Iran arbeitet angeblich an Hormus-Lösung

DJ MÄRKTE USA/Gut behauptet - Iran arbeitet angeblich an Hormus-Lösung

DOW JONES--Die Entwicklungen rund um den Krieg im Nahen Osten haben auch am Donnerstag das Geschehen an der Wall Street bestimmt. Die mit Enttäuschung aufgenommenen Trump-Rede zum Iran-Krieg ließ die US-Börsen mit deutlichen Verlusten in den letzten Handelstag der Woche starten, doch erholten sie sich, als Berichte kursierten, wonach der Iran an einer Einigung über die aktuell durch Teheran faktisch blockierte Straße von Hormus arbeitet. Den Berichten zufolge entwerfen der Iran und der Oman ein Protokoll zur Überwachung des Schiffsverkehrs über diesen für den Öltransport so wichtigen Seehandelsweg. Der Dow-Jones-Index fiel um 0,1 Prozent auf 46.505 Punkte. Der S&P-500 stieg jedoch um 0,1 Prozent nach. Der Nasdaq-Composite gewann 0,2 Prozent. Den 1.586 (Mittwoch: 1.810 Kursgewinnern an der Nyse standen 1.171 (956) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 47 (65) Titel. Am Karfreitag ruht der Aktienhandel in den USA.

Der US-Präsident hatte in seiner Rede Hoffnungen auf ein rasches Ende des Nahostkrieges zunichtegemacht. Trump wiederholte, dass der Krieg gegen Iran kurz vor dem Ende stehe und nannte erneut ein Zeitfenster von zwei bis drei Wochen. Zugleich drohte er aber auch mit neuen harten Schlägen gegen den Iran. Während die Aktienkurse nachgaben, stiegen die Notierungen für Erdöl und den Fluchthafen Dollar.

"Die Marktstimmung hat sich über Nacht verschlechtert", sagte Ökonom Peter Sidorov von der Deutschen Bank. Trumps Rede "lieferte wenig bis gar nichts Neues zu potenziellen Zeitplänen oder Bedingungen für die Beendigung der Feindseligkeiten gegen den Iran (...). Es gab kein Signal, dass die USA einen unmittelbaren Ausweg aus dem Krieg suchen", fügte er hinzu.

Mit den Ölpreisen ging es kräftig nach oben. Die Trump-Aussagen schürten die Furcht vor Versorgungsunterbrechungen, so Teilnehmer. Trump habe zwar im Allgemeinen seine Äußerungen wiederholt, dass der Krieg in einigen Wochen enden werde, aber der militärische Zeitplan sei nicht der wirtschaftliche, meinte Chefökonom Ryan Sweet von Oxford Economics. Das Hauptrisiko stelle die Straße von Hormus dar, und Trumps Rede habe jegliche Klarheit - oder einen Plan - zur Wiedereröffnung vermissen lassen. Das werde den Aufwärtsdruck auf den Ölpreis aufrechterhalten. Der Preis für den aktuell marktführenden Kontrakt auf ein Barrel der Sorte Brent zur Lieferung im Juni stieg um 7,1 Prozent auf 108,37 Dollar. Der Mai-Kontrakt auf die US-Sorte WTI, der erst am 21. April ausläuft, verteuerte sich um 11,5 Prozent auf 111,61 Dollar das Barrel. Händler erklärten den Preisunterschied damit, dass Anleger im Mai stärkere Lieferunterbrechungen erwarteten als im Juni.

Der Dollar gewann mit dem Stimmungsumschwung wieder an Attraktivität als Fluchtwährung in Krisenzeiten - der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent. Mit den Berichten über ein potenzielles Einlenken des Irans kamen am Anleihemarkt die Renditen zurück, die zuvor von steigenden Inflationssorgen und Zinserhöhungsspekulationen nach oben getrieben worden waren. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 4,31 Prozent. Der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht könne ein entscheidender Katalysator für die Renditen und den Dollar sein, mutmaßte Analyst Zaheer Anwari vom Revacy Fund. Ein stärkerer Beschäftigungsaufbau als erwartet könne dazu führen, dass die Märkte ein höheres Risiko von US-Zinserhöhungen einpreisten. Der Goldpreis gab mit dem festen Dollar 1,7 Prozent ab.

Die Konjunkturdaten des Tages lieferten angesichts der Dominanz des Krieges kaum einen Impuls, auch wenn sie besser als erwartet ausfielen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der vergangenen Woche wider Erwarten zurück. Sie lag noch immer auf relativ niedrigem Niveau, was von der soliden Beschäftigungslage in den USA zeugte. Das Handelsbilanzdefizit war im Februar geringer als angenommen.

Bei den Einzelwerten zeigten sich die Aktien von US-Fluggesellschaften mit Abgaben. Die Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Iran-Kriegs und die deutlich anziehenden Ölpreise belasteten. Delta Air Lines fielen um 1,2 Prozent und United Airlines büßten 3 Prozent ein, zeigten sich aber erholt von ihren Tagestiefs. Die Aktien von Exxon Mobil gaben derweil anfängliche Gewinne ab und lagen zuletzt 0,1 Prozent im Minus. Occidental Petroleum verringerten ihr Plus auf 1,2 Prozent.

Globalstar sprangen um 13,4 Prozent nach oben, laut Financial Times befindet sich Amazon (-0,4%) in Gesprächen über eine Übernahme des Satellitenbetreibers. Die Aktien des konkurrierenden Satellitenunternehmens Iridium Communications legten um 15,4 Prozent zu. Penguin Solutions stiegen um 13,4 Prozent nach besser als gedacht ausgefallenen Zweitquartalszahlen des Herstellers von KI-Computing-Infrastruktur. Die Gesellschaft hob zudem den Ausblick an. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      46.504,67  -0,1   -61,07    46.565,74 
S&P-500     6.582,69  +0,1   +7,37    6.575,32 
NASDAQ Comp  21.879,18  +0,2   +38,23    21.840,95 
NASDAQ 100   24.045,53  +0,1   +25,55    24.019,99 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,80 -0,00    3,87      3,78 
5 Jahre       3,95 -0,00    4,02      3,92 
10 Jahre      4,31 -0,01    4,39      4,29 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 Uhr 
EUR/USD      1,1534  -0,5  -0,0054     1,1588     1,1605 
EUR/JPY      184,1  +0,1   0,1500     183,95    184,0700 
EUR/CHF      0,9213  +0,1   0,0010     0,9203     0,9214 
EUR/GBP      0,8721  +0,2   0,0013     0,8708     0,8714 
USD/JPY      159,63  +0,5   0,8500     158,78    158,6600 
GBP/USD      1,322  -0,6  -0,0084     1,3304     1,3316 
USD/CNY      6,8856  +0,2   0,0136     6,8720     6,8720 
USD/CNH      6,8892  +0,2   0,0135     6,8757     6,8770 
AUS/USD      0,6905  -0,3  -0,0021     0,6926     0,6933 
Bitcoin/USD  66.854,20  -1,9 -1.324,52    68.178,72   68.652,62 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     111,61 +11,5   11,49     100,12 
Brent/ICE     108,37  +7,1    7,21     101,16 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.674,43  -1,7   -82,87    4.757,30 
Silber       72,72  -3,2   -2,40      75,12 
Platin     1.990,20  +1,4   26,54    1.963,66 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2026 16:12 ET (20:12 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.