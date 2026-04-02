WPP wurde zum ersten globalen Medienpartner ernannt und bündelt damit die Medienumsetzung weltweit

Das Betriebsmodell "One ELC" verändert die Art und Weise, wie das Unternehmen in großem Maßstab arbeitet

Die The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass WPP sein erster globaler Medienpartner überhaupt wird. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt für sein Betriebsmodell "One ELC" dar, ein skalierbares System, das darauf ausgelegt ist, schneller zu agieren, mit größerer Disziplin zu arbeiten und das Wachstum voranzutreiben. Mit der vollständigen Etablierung von "One ELC" hat das Unternehmen zudem einen wichtigen Meilenstein im Rahmen des Restrukturierungsprogramms seines "Profit Recovery and Growth Plan" (PRGP) erreicht einer zentralen Priorität des Aktionsplans "Beauty Reimagined".

Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer von The Estée Lauder Companies, erklärte: "Mit der Ernennung von WPP zu unserem ersten globalen Medienpartner überhaupt ist unser Betriebsmodell 'One ELC' nun vollständig etabliert. Dieses einheitlichere und skalierbare System wird es uns ermöglichen, schneller, agiler und effizienter zu agieren und weiteres Wachstum zu erschließen. Zusammen mit unseren Fortschritten bei der Umsetzung sind wir zuversichtlich, dass wir auf dem besten Weg sind, nachhaltiges und profitables langfristiges Wachstum zu erzielen."

de La Faverie fügte hinzu: "Aufbauend auf unseren starken Ergebnissen des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2026, die verstärkte Investitionen im Endkundengeschäft zur Wiederherstellung eines nachhaltigen Umsatzwachstums beinhalteten, haben wir heute einen wichtigen Meilenstein im Rahmen des Restrukturierungsprogramms unseres Plans zur Gewinnsteigerung und zum Wachstum bekannt gegeben. Wir haben nun Initiativen genehmigt, um das obere Ende der angestrebten Bruttoeinsparungsspanne zu erreichen, und bekräftigt, dass wir auf dem besten Weg sind, den Großteil der vollen laufenden Vorteile des PRGP im Geschäftsjahr 2027 zu realisieren. Das PRGP hat in unserem Unternehmen ein starkes Bewusstsein für Kostendisziplin geschaffen, das nun fest in unseren Arbeitsweisen verankert ist."

Schaffung einer neuen operativen Grundlage

Das Unternehmen hat seine Arbeitsweise grundlegend verändert und verfügt nun über die notwendigen Voraussetzungen, um seine Transformation abzuschließen. Im Mittelpunkt steht dabei das "One ELC"-Betriebsmodell des Unternehmens, ein integriertes System, das auf drei Elementen basiert: One Team, One Culture und One Operating Ecosystem.

One Team wurde im Juli 2025 rasch eingeführt, um die Organisation durch weniger Hierarchieebenen und Silos, klarere Zuständigkeiten und schnellere Entscheidungsprozesse zu vereinfachen.

One Culture wurde im Februar 2026 eingeführt, um die tägliche Arbeitsweise der Teams zu stärken basierend auf Verantwortungsbewusstsein, mutigem, unternehmerischem Denken und Agilität.

One Operating Ecosystem, das im Laufe des letzten Jahres aufgebaut wurde und nun vollständig etabliert ist, vereint gemeinsame Plattformen, Daten und strategische Partner, um eine einheitliche, skalierbare und effektive Umsetzung über Marken, Regionen und Funktionen hinweg zu ermöglichen.

Entwicklung eines einheitlichen globalen Medienmodells

Als Kernkomponente seines "One Operating Ecosystem" innerhalb von "One ELC" hat das Unternehmen WPP zu seinem ersten globalen Medienpartner ernannt und damit einen einheitlichen, unternehmensgesteuerten Ansatz für den Medieneinkauf etabliert, der auf mehr Reichweite, Präzision und Wirkung ausgelegt ist.

Das Unternehmen stellt von einer dezentralen regionalen Medienstruktur auf ein vernetztes globales System um, das auf Daten, Technologie und KI basiert. Dieses Modell stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, Nachfrage zu generieren und zu erschließen, und verbessert gleichzeitig die Effektivität und Effizienz der Medien in großem Maßstab und mit hoher Geschwindigkeit.

Aude Gandon, Chief Digital and Marketing Officer bei The Estée Lauder Companies, erklärte: "Heutzutage wird Schönheit über eine sich ständig weiterentwickelnde Vielfalt an Plattformen entdeckt und erlebt. Um in diesem Umfeld eine führende Rolle einzunehmen, bauen wir ein vernetztes, KI-gestütztes Mediensystem auf, das Markenaufbau und Performance auf globaler Ebene miteinander verbindet. Die Partnerschaft mit WPP stärkt unsere Fähigkeit, präziser zu investieren, schneller zu handeln und stärkere, besser messbare Erträge zu erzielen, während Kreativität und Markenführerschaft weiterhin im Mittelpunkt unseres Handelns stehen."

Schaffung eines vernetzten Ökosystems gemeinsam mit strategischen Partnern

Mit der Beauftragung von WPP ist das "One Operating Ecosystem" des Unternehmens nun etabliert und vereint eine Reihe aufeinander abgestimmter, erstklassiger strategischer Partner, um die globale Geschäftstätigkeit zu modernisieren und auszuweiten.

Accenture gestaltet Shared Services mithilfe seines "Enterprise Business Services" (EBS)-Modells neu und treibt damit die Standardisierung, Effizienz und Skalierbarkeit in allen Kernfunktionen voran. Das Unternehmen hat das EBS-Modell entwickelt und mit der Umstellung der Dienstleistungen begonnen; die vollständige Umsetzung des Modells ist für das Kalenderjahr 2026 vorgesehen.

Shopify bildet die Grundlage für das globale Omnichannel-Erlebnis des Unternehmens im Direktvertrieb an Verbraucher und schafft damit eine moderne und einheitliche E-Commerce-Plattform. Die erste Implementierung auf der Website brand.com von TOM FORD BEAUTY in den USA hat bereits zu einer Steigerung des Umsatzes, der Konversionsrate und des durchschnittlichen Bestellwerts geführt allesamt vielversprechende Anzeichen für den weiteren Ausbau dieser Plattform. Nach der ersten Implementierungsphase rechnet das Unternehmen damit, bis zum Ende des Kalenderjahres 2026 50 des betreffenden Direct-to-Consumer-Geschäfts eingeführt zu haben.

Durch die Zusammenarbeit mit erstklassigen Organisationen vollzieht das Unternehmen den Übergang von einer fragmentierten Datenlandschaft zu einer einheitlicheren. Dies schafft eine skalierbare Grundlage für Echtzeit-Einblicke, eine einheitliche Verbraucheransicht und eine effektivere Aktivierung über Marken und Märkte hinweg.

Umsetzung des Plans zur Gewinnsteigerung und zum Wachstum

Seit der Ausweitung des Restrukturierungsprogramms im Rahmen der Einführung von "Beauty Reimagined" im Februar 2025 hat das Unternehmen entschlossene Maßnahmen ergriffen, um seine Kostenstruktur und seine Betriebsabläufe neu zu gestalten, was verstärkte Investitionen im Bereich der Kundenbetreuung ermöglicht. Zum 31. März 2026 hat das Unternehmen Maßnahmen beschlossen, von denen ein Bruttogewinn in Höhe des oberen Endes der angestrebten Spanne von 0,8 bis 1,0 Milliarden US-Dollar erwartet wird; ein Teil davon wurde und wird auch weiterhin in kundenorientierte Initiativen reinvestiert, wobei die erwarteten Gesamtkosten im mittleren Bereich der geschätzten Spanne von 1,2 bis 1,6 Milliarden US-Dollar liegen.

Da weitere Bruttogewinne in Aussicht stehen, wird weiterhin davon ausgegangen, dass alle Genehmigungen der Business Cases für das Restrukturierungsprogramm bis zum 30. Juni 2026 erteilt werden. Diese Fortschritte spiegeln die konsequente Umsetzung klar definierter Prioritäten wider und haben die Fähigkeit des Unternehmens gestärkt, in Wachstum zu reinvestieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Umsetzung des PRGP bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027 im Wesentlichen abgeschlossen sein wird, und bekräftigte, dass der Großteil der Vorteile des PRGP bei voller Auslastung, einschließlich des Restrukturierungsprogramms, im Laufe des Geschäftsjahres 2027 erzielt werden soll.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf unsere Erwartungen hinsichtlich Restrukturierungs- und sonstiger Aufwendungen beziehen, sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen die aktuellen wirtschaftlichen und sonstigen Rahmenbedingungen auf dem globalen Markt, das Verhalten von Einzelhändlern und Verbrauchern, der Wettbewerb, die Fähigkeit der The Estée Lauder Companies, ihren langfristigen Strategieplan erfolgreich umzusetzen, sowie die Faktoren, die im Jahresbericht der The Estée Lauder Companies auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr beschrieben sind.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

Die The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und weltweit für Luxus- und Prestigemarken verantwortlich. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD, sowie BALMAIN Beauty.

Über WPP

WPP ist der bewährte Wachstumspartner für die weltweit führenden Marken. Wir vereinen modernste Medienanalysen und Datenlösungen, Kreativität auf Weltklasseniveau, Produktionstechnologien der nächsten Generation, transformative Unternehmenslösungen und kompetente strategische Beratung unter einem Dach getragen von herausragenden Talenten und unserer agenturübergreifenden Marketingplattform WPP Open, um unseren Kunden dabei zu helfen, den Wandel zu meistern, Chancen zu nutzen und transformatives Wachstum zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter wpp.com.

Über WPP Media

WPP Media ist das globale Mediennetzwerk von WPP. In einer Welt, in der Medien allgegenwärtig sind, bringt das Unternehmen die besten Plattformen, Menschen und Partner zusammen, um grenzenlose Wachstumschancen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter wppmedia.com.

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