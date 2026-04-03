Die neue Identität spiegelt die erweiterte Vision wider, CIOs nach dem Motto zu unterstützen: "Klar sehen. Ausgaben optimieren."

Brightfin gab heute bekannt, dass das aus der Fusion mit Proven Optics hervorgegangene Unternehmen künftig unter einer einzigen Marke firmieren wird: Brightfin. Das fusionierte Unternehmen vereint fundiertes Fachwissen in den Bereichen Technology Expense Management (TEM) und IT Financial Management (ITFM), um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre gesamten Technologieausgaben besser verstehen, verwalten und senken zu können.

Die Ausgaben für Technologie werden in diesem Jahr 6 Billionen Dollar übersteigen, und für die meisten Unternehmen gehören sie nach wie vor zu den am wenigsten verstandenen Ausgabenposten. CIOs können zwar sagen, was sie ausgeben weitaus weniger können jedoch sagen, ob es auch funktioniert.

"In den letzten Monaten haben wir diese beiden Unternehmen unter einem gemeinsamen Ziel zusammengeführt: Großunternehmen dabei zu helfen, ihre Technologieausgaben besser zu verstehen und zu optimieren", sagte Joel Martins, CEO von Brightfin. "Was wir derzeit beobachten, ist ein Wandel. Transparenz allein reicht nicht aus. Teams müssen in der Lage sein, zu handeln, und zwar in Abhängigkeit von konkreten finanziellen Ergebnissen. Klar sehen. Ausgaben optimieren. Das ist unser Leitstern, und genau darauf ist unsere Plattform ausgerichtet."

Um diesen Wandel zu unterstützen, vereint Brightfin das Technologie-Kostenmanagement und das IT-Finanzmanagement auf einer einzigen Plattform, auf der die Kostendaten aus den Bereichen Telekommunikation, Mobilfunk, Cloud und Unternehmens-IT miteinander verknüpft sind. "Ausgaben optimieren" bedeutet, die Investitionen von Bereichen mit geringerer Priorität auf Bereiche mit höherer Priorität umzulenken und zwar schnell und effektiv.

Brightfin unterstützt Unternehmen dabei, Technologieausgaben zu identifizieren und einzusparen Mittel, die dann zur Finanzierung strategischer Prioritäten genutzt werden können. In einem Fall gelang es einem Kunden, Kosteneinsparungen in Höhe von 9 Millionen Dollar vorzeitig zu erzielen. In einem anderen Fall nutzte ein weltweit tätiges Unternehmen Brightfin, um Technologie-Rückbelastungen in Höhe von 14,8 Millionen Dollar termingerecht zu verrechnen mit vollständiger Transparenz darüber, wie sich die Kosten auf das gesamte Unternehmen verteilten. Während Kostensenkungen direkte Einsparungen widerspiegeln, erfordern Rückbelastungen eine sorgfältige Zuordnung der Technologieausgaben auf die einzelnen Abteilungen, sodass die Finanzabteilung einen klaren und nachvollziehbaren Überblick darüber erhält, wo jeder einzelne Euro steckt.

Die Plattform ermöglichte einen transparenteren und besser reproduzierbaren Ansatz bei der Kostenzuordnung, sodass der manuelle Aufwand reduziert und die Abstimmung zwischen IT, Finanzabteilung und dem gesamten Unternehmen verbessert wurde.

"Das Kostenmodell hat für mehr Transparenz bei den Infrastrukturkosten gesorgt und uns die Möglichkeit gegeben, die Vorteile des TBM-Rahmenwerks aufzuzeigen", erklärte ein führender Krankenversicherer. "Dies schuf die Grundlage dafür, dass Serviceverantwortliche und Führungskräfte taktischere Fragen stellen konnten und ihnen Instrumente an die Hand gegeben wurden, um den Wert der IT effektiver umzusetzen."

Der traditionelle Softwareentwicklungszyklus, der lange Zeit das Rückgrat der Technologiebereitstellung in Unternehmen bildete, weicht einem KI-gesteuerten Entwicklungszyklus, bei dem künstliche Intelligenz in jede Phase der Softwareentwicklung vom Entwurf über die Erstellung und das Testen bis hin zur Bereitstellung integriert ist.

Brightfin steht an der Spitze dieses Wandels.

Als weltweit erster KI-basierter Partner für Kostenoptimierung im Unternehmensbereich nutzt Brightfin KI nicht als Zusatzfunktion, sondern als Grundlage für die Funktionsweise der Plattform. Jede Kundeninteraktion generiert firmeneigene Daten, die in einen sich selbst verstärkenden Kreislauf einfließen und die Plattform im Laufe der Zeit intelligenter, schneller und präziser machen. Brightfin bietet Unternehmen nicht nur die Tools zur Verwaltung ihrer Technologieausgaben. Es hat das Ergebnis im Griff.

Dieser Fokus auf Ergebnisse ist entscheidend dafür, wie Brightfin Unternehmen dabei unterstützt, ihre Gesamtausgaben für Technologie zu senken und effizienter zu arbeiten. Da es immer einfacher wird, Technologien zu entwickeln und zu automatisieren, liegt der entscheidende Unterschied nicht mehr im Tool selbst, sondern in den Ergebnissen, die es liefert.

Über Brightfin

Brightfin hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu gestalten, in der jede technologische Entscheidung auf fundierten finanziellen Daten, operativer Klarheit und intelligenter Automatisierung basiert damit Unternehmen ihre Gesamtkosten senken und in wichtige Innovationen reinvestieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brightfin.com.

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