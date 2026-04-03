Gradiant, ein Weltmarktführer für fortschrittliche Wasser- und Abwasserlösungen, hat den Auftrag erhalten, eine Wasseraufbereitungsanlage für ein Hyperscale-Rechenzentrum in Didcot, Oxfordshire, im Vereinigten Königreich zu planen und zu liefern. Das Projekt wird einen der weltweit führenden Anbieter von KI- und Cloud-Infrastruktur unterstützen und auf dem Gelände eines ehemaligen Kraftwerks realisiert.

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Gradiant will design and deliver a water treatment facility for one of the world's foremost AI and cloud infrastructure providers, ensuring reliable cooling operations while reducing water use and environmental impact.

Mit dem zunehmenden Wachstum von Rechenzentren spielt die Wasserversorgung eine immer entscheidendere Rolle bei der Frage, wo und wie Rechenzentren aufgebaut und erweitert werden können. Betreiber wünschen sich immer häufiger Partner, die eine zuverlässige Wasserversorgung auf dem gesamten Gelände gewährleisten können. Gradiant wird eine integrierte Lösung bereitstellen, die Wasseraufbereitung, -recycling und eine Null-Abwasser-Bilanz umfasst. Das System wurde entwickelt, um einen zuverlässigen Kühlbetrieb zu gewährleisten und zugleich den Wasserverbrauch sowie die Umweltbelastung zu reduzieren.

Das Projekt unterstreicht den "Site-Wide Peace of Mind"-Ansatz von Gradiant, in dessen Sinne das Unternehmen die volle Verantwortung für die Wasserversorgung der gesamten Anlage übernimmt. Anstatt Wasser als isolierte Versorgungsleistung zu betrachten, leistet Gradiant ein umfassendes Wassermanagement, das die Aufbereitung, die Wiederverwendung und die Betriebssicherheit mit einem einzigen, zuverlässigen Partner vereint. So werden Risiken minimiert, Betriebsabläufe vereinfacht und eine gleichbleibende Leistung in einem Umfeld gewährleistet, in dem die Ressourcen immer knapper werden.

"Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere umfassende regionale Expertise mit der globalen Technologieplattform von Gradiant verbinden, um kritische Infrastrukturprojekte zuverlässig umzusetzen", so Philipp Sausele, Managing Director von Gradiant Europe. "Unsere Teams sind mit den lokalen regulatorischen, ökologischen und betrieblichen Rahmenbedingungen bestens vertraut und setzen weltweit bewährte Lösungen ein. Dank dieser Balance aus globaler Stärke und lokalem Fokus können wir Projekte jeder Größenordnung zuverlässig umsetzen."

"KI ist der Treiber für einen der größten Infrastrukturausbauten der Geschichte, und Wasser entwickelt sich schnell dabei zum limitierenden Faktor", so Prakash Govindan, CEO von Gradiant. "Wir bei Gradiant bauen die Grundlage für die Wasserversorgung der nächsten Industriegeneration auf und dieses Projekt verdeutlicht unsere Strategie der Zusammenarbeit mit führenden Infrastrukturunternehmen, um robuste und nachhaltige Lösungen bereitzustellen, bei denen Zuverlässigkeit nicht verhandelbar ist."

Mit diesem Projekt untermauert Gradiant seine Rolle an der Schnittstelle zwischen Wasser- und KI-Infrastruktur, wo Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit entscheidende Erfolgsfaktoren sind.

Über Gradiant

Gradiant ist ein einzigartiges Wasserunternehmen. Mit einem umfangreichen Sortiment an differenzierten und proprietären End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft entwickelt wurden, unterstützt das Unternehmen die geschäftskritischen Betriebsabläufe seiner Kunden in den wichtigsten Industriezweigen der Welt, einschließlich Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und die Abwassermenge, sie sorgen für die Rückgewinnung wertvoller Ressourcen und sie wandeln Abwasser in Frischwasser um. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston, wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit über 1.400 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr über uns unter gradiant.com.

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Contacts:

Unternehmenskontakt

Felix Wang

Gradiant, Global Head of Marketing

fwang@gradiant.com