DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. April

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (RatingDog) PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,7 *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +59.000 gg Vm zuvor: -92.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,4% zuvor: 4,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 51,1 1. Veröff.: 51,1 zuvor: 52,3 *** - AT/Opec-Treffen *** - DE/Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht - Börsenfeiertag: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, USA - Verkürzter US-Anleihehandel ===

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April 03, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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