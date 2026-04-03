Das Osterfest steht vor der Tür und mit ihm die traditionelle Atempause an den weltweiten Finanzmärkten. Doch wer denkt, dass überall gleichzeitig die Lichter ausgehen, könnte über die Feiertage eine Überraschung erleben. DER AKTIONÄR verrät Ihnen, wann gehandelt wird und wann die Börsen geschlossen haben.Für Anleger in Deutschland beginnt die Ruhephase bereits am Karfreitag. Wie an gesetzlichen Feiertagen üblich, findet an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie auf der elektronischen Handelsplattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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