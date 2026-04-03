Nachdem der Kurs der Nike-Aktie in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geraten ist und rund -75% an Wert verloren hat, steht der Sportartikelhersteller vor einer entscheidenden Phase. Die anhaltende Schwäche belastet das Chartbild. Wie es für den Kurs der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Nike-Aktie Der Nike-Kurs verlor von seinem Allzeithoch im November 2021 bei 179,10 US$ bereits rund -75%. Ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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