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Der Ethereum Kurs steht Anfang April 2026 bei rund 2.030 US-Dollar und hat seit seinem Allzeithoch bei knapp 4.935 Dollar im August 2025 rund 59 Prozent an Wert verloren. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 233 Milliarden Dollar steckt in einer der tiefsten Korrekturen seit dem Bärenmarkt 2022. Rezessionsängste, der Verkauf von Millionen Dollar in ETH durch Mitgründer Vitalik Buterin und geopolitische Spannungen haben die Lage verschärft. Der Fear and Greed Index zeigt extreme Angst bei einem Wert von 11, und die technischen Indikatoren sind bärisch auf allen Zeitebenen. Doch die langfristigen Prognosen namhafter Institutionen stehen in scharfem Kontrast zur aktuellen Stimmung. Dieser Artikel analysiert den Ethereum Kurs anhand der aktuellen Marktlage und der neuesten Analystenberichte, zeigt was die Experten für 2026 und die kommenden Jahre erwarten und erklärt, warum die Tokens, die auf Ethereum gebaut werden, in jedem Zyklus schneller gestiegen sind als ETH selbst.

Ethereum Kurs: Korrektur, Gaskosten und eine Prognose, die Geduld erfordert

Der Ethereum Kurs fiel am 2. April um 4,4 Prozent, nachdem Trumps Ankündigung militärischer Maßnahmen gegen den Iran Risikoanlagen unter Druck setzte, wie Yahoo Finance berichtete. ETH hat seit dem Hoch bei 4.935 Dollar im August 2025 jeden Monat verloren und notiert aktuell 59 Prozent unter dem Rekord. Der Markt bewertet Ethereum bärisch mit 87 Prozent, und die 50-Tage- sowie die 200-Tage-Durchschnitte fallen beide seit Wochen.

Doch die langfristigen Prognosen bleiben bemerkenswert optimistisch. VanEck setzt den Ethereum Kurs bei 22.000 Dollar bis 2030 an und argumentiert, dass Ethereum bei gleichbleibender Dominanz im Smart-Contract-Bereich 66 Milliarden Dollar an freiem Cashflow generieren könnte, wie Changelly zusammenfasste. Fundstrat-Analyst Tom Lee sieht 7.000 bis 9.000 Dollar für 2026, wenn Bitcoin sein Potenzial entfaltet, und Standard Chartered prognostiziert einen Anstieg auf 6.000 Dollar als Erholungsziel. Das Prognosemodell von Kryptovergleich erwartet im Durchschnitt 2.596 Euro für 2026, was einem Anstieg von 43 Prozent entspräche.

Ethereum kontrolliert weiterhin rund 60 Prozent des gesamten DeFi-Werts mit einem Total Value Locked von 99,4 Milliarden Dollar, und das geplante Fusaka-Upgrade soll die Transaktionskapazität des Netzwerks im November 2025 weiter erhöhen. JPMorgan sieht die wachsende Stablecoin-Aktivität auf Ethereum als positiven Faktor für die Netzwerk-Fundamentaldaten und bleibt bullisch für 2026.

Gleichzeitig bleiben die Probleme bestehen, die den Ethereum Kurs belasten. Gasgebühren machen kleine Trades unrentabel, Sicherheitslücken kosteten Nutzer im Jahr 2025 insgesamt 1,3 Milliarden Dollar, und das Bridging zwischen Chains bleibt teuer und fehleranfällig. Selbst VanEcks Ziel von 22.000 Dollar wäre ein 11-faches vom aktuellen Ethereum Kurs, das aber Jahre an Geduld erfordert. Die Geschichte zeigt, dass die Tokens, die auf Ethereum gebaut wurden, in jedem Zyklus schneller und stärker gestiegen sind als ETH selbst, weil sie die Infrastruktur nutzen, ohne die Last der Marktkapitalisierung zu tragen.

Pepeto: Die Ethereum-basierte Exchange, die das Gasproblem löst

Genau dort, wo der Ethereum Kurs seine größte Schwäche zeigt, setzt Pepeto an. Das Projekt wurde auf Ethereum gebaut und löst das Problem, das täglich Millionen von Tradern Geld kostet. Die Exchange von Pepeto bündelt Transaktionen auf Protokollebene und absorbiert die Gaskosten intern, nach dem gleichen Modell, das Binance mit BNB seit Jahren erfolgreich betreibt. Das Ergebnis sind null Handelsgebühren auf Ethereum, BNB Chain und Solana gleichzeitig.

Eine integrierte KI scannt jeden Token-Vertrag auf bekannte Exploit-Muster, bevor ein Handel ausgeführt wird, und adressiert damit direkt die 1,3 Milliarden Dollar an Sicherheitsverlusten, die Ethereum-Nutzer 2025 erlitten. Kein DeFi-Projekt hat dieses Problem bisher in einer für Trader zugänglichen Form gelöst. Eine Cross-Chain Bridge verbindet alle drei Netzwerke und erlaubt den Transfer von Tokens in Sekunden, statt Minuten und hohe Gebühren auf herkömmlichen Bridges zu akzeptieren. Der Pepe-Gründer, der bereits einen Token mit 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aufgebaut hat, leitet das Projekt, und ein erfahrener Binance-Entwickler verantwortet die Exchange-Architektur. SolidProof hat das vollständige Sicherheitsaudit abgeschlossen.

Der Presale hat 8,69 Millionen Dollar eingesammelt, und die Stufen füllen sich in Tagen statt in Wochen. Die Community wächst organisch über X, Telegram und Reddit, ohne einen Dollar an bezahltem Marketing, und erinnert damit an die Verbreitung von Dogecoin vor seinem Aufstieg.

Während der Ethereum Kurs auf eine Erholung wartet, die laut Analysten Monate oder Jahre dauern kann, bietet Pepeto den frühen Einstieg in ein Projekt, das die Probleme von Ethereum löst und bei jeder Transaktion echte Nachfrage nach dem Token erzeugt. Das Binance-Listing rückt näher, und die Investoren, die in früheren Zyklen vor dem Listing bei Ethereum-basierten Projekten eingestiegen sind, erzielten jedes Mal die stärksten Ergebnisse des gesamten Marktes.

Fazit

Der Ethereum Kurs steckt 59 Prozent unter seinem Hoch, und selbst die optimistischsten Prognosen erfordern Jahre an Geduld. Die Tokens, die auf Ethereum gebaut werden, bewegen sich historisch schneller. Pepeto löst die größten Probleme des Netzwerks mit einer Exchange, die Gaskosten eliminiert und Sicherheit durch KI gewährleistet, und ein Gründer mit bewiesener Milliarden-Erfahrung steht dahinter. Die Presale-Stufen füllen sich schneller mit jeder Woche, der Preis steigt mit jeder Runde, und die erfahrensten Wallets sichern sich ihre Positionen jetzt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Einstieg, doch sobald das Binance-Listing live geht, ist dieses Fenster endgültig geschlossen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Ethereum Kurs im April 2026?

Der Ethereum Kurs liegt bei rund 2.030 Dollar, 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.935 Dollar. VanEck prognostiziert langfristig 22.000 Dollar, Fundstrat sieht 7.000 bis 9.000 Dollar für 2026, und Standard Chartered erwartet 6.000 Dollar bei einer Markterholung.

Was ist Pepeto und wie löst es die Probleme von Ethereum?

Pepeto ist ein Ethereum-basiertes Presale-Projekt mit einer gebührenfreien Exchange, die Gaskosten auf Protokollebene absorbiert und auf drei Blockchains läuft. KI-gestützte Scam-Erkennung und SolidProof-Audit bieten Sicherheit, und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io verfügbar.