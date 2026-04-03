Wiesbaden (ots) -Die Anlauf- und Beratungsstelle ZORA freut sich über die Kooperation mit dem Volleyball-Bundesligisten VC Wiesbaden. Seit Sommer 2025 arbeiten beide Institutionen zusammen, um Mädchen* und junge Frauen* in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken und ihnen mehr Selbstvertrauen zu vermitteln.ZORA begleitet Mädchen* und junge Frauen* in Krisen- und Konfliktsituationen und unterstützt sie dabei, eigene Perspektiven zu entwickeln und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Der VCW verfolgt mit seinem Konzept "Home for Female Professionals" einen ganzheitlichen Ansatz, der sportliche Förderung mit Persönlichkeitsentwicklung verbindet. Unter dem Leitgedanken "Gemeinsam Mädchen und junge Frauen stark machen - Wir geben jungen Frauen Sicherheit durch Selbstvertrauen" entstehen gemeinsame Formate. Geplant sind Workshops für die Spielerinnen des VCW zu Themen wie Selbstvertrauen und Gewaltprävention.Auch im sportlichen Alltag wird die Kooperation öffentlich erkennbar - mit dem Logo von ZORA auf den Trikots der Spielerinnen. Ein Highlight der Zusammenarbeit war der ZORA gewidmete Spieltag, bei dem die Beratungsstelle mit einem Infostand vertreten war und Einblicke in die Arbeit geben konnte. In den Spielpausen fanden kurze Interviews mit Alicja Feltens ("Female Groth"-Programm, VCW) und Ute Krzeslack (ZORA, Vorstand) statt, die die Kooperation auch für das Publikum greifbar machten. ZORA bekommt hier die Möglichkeit, die eigene Arbeit in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Der VCW zeigt, dass Sport nicht nur Leistung fördern, sondern auch Werte vermitteln und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen kann. Vielleicht finden sich noch weitere Elemente, um die Verbindung zwischen ZORA und VCW weiter auszubauen und zukünftig zu vertiefen.Wer Rückhalt hat, wird stark.Spendenkonto: Verein zur Unterstützung von Mädchen* in Not e.V., Wiesbadener Volksbank, DE52 5109 0000 0007 0757 15.Pressekontakt:Ute Krzeslackute.krzeslack.vorstand@vumn.de0173-6562206Original-Content von: Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180209/6249067