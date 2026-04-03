Das erste Quartal hat Anlegern weltweit bisher kaum Atempause gegönnt. Das aktuelle Börsenjahr sorgte bereits für viele Überraschungen. Durch die inzwischen seit Wochen anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten klettern die Ölpreise immer höher, die Inflationssorgen steigen - Anleger sind zu Recht verunsichert. Auch diese ehemaligen Top-Unternehmen der Wall Street hat es übel erwischt.Die Aktie von Nike ist weiter im Abwärtssog gefangen; die jüngsten Zahlen haben die schwierige Lage erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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