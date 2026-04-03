In einer Studie hat Cathie Wood, die 5 Megatrends gelistet, die an der Börse alles verändern werden. Mit diesen ETFs können Anleger schon jetzt davon profitieren. Cathie Wood gilt als erfolgreiche Tech-Investorin und Visionärin, was zukünftige Entwicklungen angeht. In der Studie "Big Ideas 2026: The Investment Opportunity Report" hat sie aufgelistet, welche 5 Megatrends an den Börsen alles verändern und große Wertsteigerung für Aktionäre schaffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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