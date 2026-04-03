NurExone baut US-Standbein aus - Exo-Top rückt in den strategischen Fokus

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NurExone Biologic Inc. treibt den Ausbau seiner US-Präsenz voran. Das Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf exosomenbasierte Therapien hat bekannt gegeben, dass seine beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften Exo-Top Inc. und NurExone Biologic Ltd. eine Unterlizenzvereinbarung geschlossen haben. Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält Exo-Top ausgewählte Rechte aus einer bestehenden exklusiven globalen Entwicklungs- und Kommerzialisierungslizenz. Diese ursprüngliche Lizenz wurde bereits im Juni 2020 mit der Technion Research and Development Foundation sowie Ramot, der Technologietransfergesellschaft der Universität Tel Aviv, vereinbart und später angepasst.

Damit schafft das Unternehmen eine klare strukturelle Grundlage, um seine Technologien künftig gezielter im wichtigen US-Markt zu entwickeln und zu verwerten. Die Bündelung von Rechten innerhalb der eigenen Unternehmensgruppe wirkt dabei wie ein strategischer Hebel, um operative Abläufe zu straffen und Entscheidungswege zu verkürzen.

Exo-Top als operatives Zentrum für den US-Markt

Mit der Unterlizenz wird Exo-Top gezielt als operative Einheit in den USA positioniert. Künftig soll die Tochtergesellschaft eine zentrale Rolle bei Produktion, klinischer Entwicklung und möglichen kommerziellen Aktivitäten rund um native Exosomen übernehmen. Der Fokus liegt klar auf dem Aufbau einer leistungsfähigen Infrastruktur in einem der weltweit wichtigsten Biotech-Märkte.

Zugleich sieht das Unternehmen in der neuen Struktur eine erhöhte strategische Flexibilität in einem Schlüsselmarkt. Die organisatorische Ausrichtung folgt damit klar dem Ziel, zukünftige Produktions-, Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten in Nordamerika effizient zu unterstützen und zu bündeln.

Klare Lizenzstruktur mit Blick auf kommende Entwicklungsphasen

Auch die finanziellen Rahmenbedingungen bleiben überschaubar strukturiert. Im Rahmen der bestehenden Tech-Lizenz ist NurExone verpflichtet, Lizenzgebühren an TRDF zu zahlen, sobald Phase II der klinischen Studien erreicht wird. Weitere Zahlungen werden erst im Falle einer späteren Kommerzialisierung fällig.

Im Zusammenhang mit der neuen Unterlizenzvereinbarung wurde keine monetäre Gegenleistung zwischen den verbundenen Unternehmen vereinbart. Entsprechend geht NurExone davon aus, dass durch diesen Schritt keine zusätzlichen Unterlizenzgebühren gegenüber TRDF ausgelöst werden.

Damit bleibt die Vereinbarung nicht nur strategisch, sondern auch finanziell schlank. Für Investoren entsteht ein Bild eines Unternehmens, das seine Struktur frühzeitig auf Skalierung ausrichtet und gleichzeitig die Kosten im Blick behält.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-staerkt-seine-us-produktionsstrategie-durch-exo-top-unterlizenzvereinbarung/5090545/

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Enthaltene Werte: CA67059R1091