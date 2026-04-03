© Foto: Berit Kessler - CHROMORANGEAn Ostern bleiben die deutschen Börsen geschlossen. Karfreitag und Ostermontag sind in Deutschland Börsenfeiertage. An der Wall Street findet der Handel an Ostermontag hingegen normal statt. Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt 03. April, 2026: Handelsfreier Tag. 06. April, 2026: Handelsfreier Tag. Elektronische Handelsplätze Tradegate Exchange (Berlin) 03. April, 2026: Handelsfreier Tag. 06. April, 2026: Handelsfreier Tag. Quotrix (Düsseldorf) 03. April, 2026: Handelsfreier Tag. 06. April, 2026: Handelsfreier Tag. Gettex (München) 03. April, 2026: Handelsfreier Tag. 06. April, 2026: Handelsfreier Tag. Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf) …Den vollständigen Artikel lesen
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