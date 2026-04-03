Welche Aktien jetzt kaufen und verkaufen? Aktienauswahl für April 2026

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Die Aktienmärkte bewegen sich im April 2026 in einem insgesamt konstruktiven, zugleich jedoch phasenweise deutlich volatileren Umfeld. Während die geldpolitischen Perspektiven zunehmend von Unsicherheit geprägt sind und sich im Zuge steigender Inflationsrisiken zuletzt sogar wieder Diskussionen über mögliche Zinserhöhungen abzeichnen, bleiben geopolitische Spannungen und handelspolitische Unsicherheiten zentrale Einflussfaktoren und sorgen immer wieder für kurzfristige Schwankungen.

In diesem Marktumfeld gewinnen Dynamik und Trendstärke weiter an Bedeutung. Momentum entwickelt sich zu einem entscheidenden Faktor, da sich Kapital verstärkt in die aktuell führenden Segmente konzentriert, während schwächere Bereiche schneller unter Druck geraten. Die Spreizung zwischen Gewinnern und Verlierern nimmt weiter zu - sowohl auf Sektor- als auch auf Einzeltitelebene.

Unsere aktuelle Marktübersicht setzt genau hier an und bietet eine strukturierte Orientierung. Dabei identifizieren wir gezielt Aktien mit starkem Momentum. Im Fokus stehen führende Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz, ausgewählte europäische Momentum-Werte sowie klar definierte Short-Kandidaten mit negativer Trenddynamik.

Unsere Aktienauswahl für den April 2026:

- Die heißesten Nasdaq-Momentum-Aktien

- Top-Performer im Bereich Künstliche Intelligenz

- EU Momentum-Aktien: Starke EU-Aktien mit Aufwärtstrend

- Short-Selling-Kandidaten für fallende Kurse

- ETF-Highlights

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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