Die Aktie des taiwanischen Halbleiterherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hatten wir zuletzt schon als einen Geheimfavoriten im KI-Rennen besprochen. Trotz eines jüngsten Rücksetzers bleibt die Aktie angesichts der anstehenden Quartalszahlen und der anhaltend starken Nachfrage nach Hochleistungschips weiterhin ein zentraler Wert für langfristig orientierte Investoren. Die Papiere von Taiwan Semiconductor haben sich seit Herbst 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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