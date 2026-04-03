Die Aktie von Workday steht seit Monaten unter starkem Druck. Trotz eines massiven Kursrückgangs zeigt ein genauer Blick auf die Geschäftszahlen jedoch ein Unternehmen, dessen operative Entwicklung deutlich stabiler verläuft, als es der Markt derzeit einpreist. Kursrückgang trifft den Cloud-Software-Spezialisten Die Diskussion über mögliche Umbrüche durch künstliche Intelligenz hat viele Softwarewerte belastet. Auch Workday blieb von dieser Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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