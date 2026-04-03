Im März 2024 haben wir OreCap Invest als "kleinen, aber feinen" Dealmaker für kanadische Minenunternehmen vorgestellt. Das Unternehmen fokussiert sich auf "Special Situations" im Rohstoffbereich. Seitdem hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. In dem durch den Iran-Krieg ausgelösten Ausverkauf von Edelmetall-Investments hat sich das Papier erstaunlich gut gehalten. Hier ist unser Update.

Zahl der Beteiligungen verdoppelt!

Am Geschäftsmodell von OreCap Invest (0,06 EUR | ISIN CA6857881016) hat sich in den vergangenen Jahren kaum etwas geändert. Das Unternehmen erwirbt günstig attraktive Explorationsprojekte, deren Wert von anderen Marktteilnehmern nicht gesehen wird. Diese werden dann monetarisiert. Das geschieht in der Regel durch einen Börsengang. Oder das Asset wird im Tausch gegen Aktien in ein bereits bestehendes Unternehmen eingebracht. Im Spezialfall Awalé Resources restrukturierte OreCap mit Geld, Know-how und Kontakten ein in eine Schieflage gebratenes Minenunternehmen und wurde dabei zu günstigen Konditionen zum Aktionär. Auf diese Weise hat sich die Zahl der Beteiligungen von OrecCap Invest in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt. Das Ziel ist am Ende der (zumindest teilweise) Verkauf der Aktien, um Kapital für neue Projekte zu generieren.

Die Beteiligungen auf einen Blick

OreCap ist aktuell an sieben börsennotierten Unternehmen beteiligt (per März 2026): American Eagle Gold (6,0%; Kupfer, Gold) Awalé Resources (6,2%; Gold) Stardust Metal (13,9%; Gold) Metal Energy (3,6%; Kupfer, Gold) Auriginal Mining (16,2%; Kupfer, Gold) XXIX Metal (5,7%; Kupfer) Kirkland Lake Discoveries (19,9%; Gold)

Mit diesen Investments wurde, bezogen auf das eingesetzte Kapital, eine Rendite von 182% erzielt (per 15.1.2026).

Die Ore Group

Fast alle Unternehmen, an denen OreCap Invest beteiligt ist, treten gemeinsam als Ore Group auf. Sie sind häufig personell miteinander verflochten, teilen sich z. B. den Explorationsgeologen. Sie haben einen gemeinsamen Auftritt auf YouTube. Außerdem veranstaltet OreCap-CEO Stephen Stewart regelmäßig "Ore Days", bei denen sich die Mitglieder der Ore Group den Investoren präsentieren. Zuletzt geschah dies ...

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